"Sí quiero": Andrés Johnson provoca indignación tras broma sobre invasión de Estados Unidos a México

Hermosillo, Sonora.- Andrés Johnson es un creador de contenido originario de Hermosillo, que cuenta con una base de fans bastante sólida, pues sus videos siempre acumulan miles de visitas. Uno de sus clips más recientes, a pesar de ser todo un éxito con más de 300 mil me gusta en TikTok, también le está ocasionando varios problemas, y aquí te contamos las razones de este escrutinio social.

El conflicto comenzó cuando publicó un video respondiendo a una pregunta en la que querían saber qué haría el influencer si "Estados Unidos invadiera México". Con su característico sentido del humor, Andrés dio a entender que, en realidad, le gustaría que eso ocurriera. Por supuesto, varios usuarios manifestaron su molestia, considerando que no es un tema para bromear e incluso cuestionaron su inteligencia.

¿Qué dijo exactamente?

El también empresario sonorense primero expresó su rechazo con un rotundo "no", pero segundos después añadió, con una sonrisa, "sí quiero". Luego mencionó a quienes sostienen que el país encabezado por Donald Trump solo busca entrar a tierras mexicanas por el petróleo, aunque como es típico volvió a decir algo que le resto seriedad al asunto: "En mi vida he visto el petróleo".

Andrés Johnson

En redes sociales se desató un intenso debate que inundó las plataformas del joven. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, Andrés no se ha pronunciado sobre el tema. Además, esta situación puso sobre la mesa la discusión sobre la responsabilidad de los influencers y cómo su contenido puede influir de manera positiva, pero sobre todo negativa, en la audiencia que sigue su trabajo.

"Se entiende su humor, pero no es momento para hacer chistes de eso cuando la noticia está siendo trending y, además, es un tema preocupante si hay personas que lo toman en serio", escribió en la red social china el usuario @samimoser. Sin embargo, otros seguidores apoyaron a Andrés, dejando claro que su contenido no es serio y que no debería interpretarse como su verdadera opinión.

Fuente: Tribuna del Yaqui