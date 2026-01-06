Tensión en 'Exatlón México': Doris del Moral advierte a los azules sobre amistad con los rojos

Ciudad de México.- De nueva cuenta se han elevado las tensiones dentro del Exatlón México, debido a que recientemente la reconocida atleta del patinaje, Doris del Moral, durante una conversión con el resto del equipo azul, les lanzó una advertencia sobre sus intenciones y les pidió no hacer amistad con los rojos, asegurando que tiene una muy poderosa razón para hacerles tal petición, que para muchos fue suficiente para darles la razón.

Como se sabe, en el famoso reality deportivo de TV Azteca, los rojos y azules viven en constante rivalidad competitiva en los circuitos cuando buscan ganar recompensas como La Villa 360, pero, a lo largo de la historia hay atletas rojos y azules que logran hacer amistad, incluso en una ocasión nació un romance entre Yann 'Lobo', de los rojos, con Roberta Isabel, de los azules, causando gran sensación.

Pero, en esta emisión todo parece indicar que las amistades no son posibles, debido a que se ha dicho que la que había entre Mati Álvarez y Evelyn Guijarro acabó por las tensiones en los circuitos, además de que los varones han tenido varios enfrentamientos, en los que casi se ha llegado a los golpes, como la ocasión en la que el peleador profesional, Alexis Vargas, se agarró a empujones con el exfutbolista, Mario 'El Mono' Osuna.

Y ahora, mientras que los esmeraldas, estaban hablando en La Villa 360 tras ganar el Juego por la Ventaja, Doris declaró a sus compañeros que no deberían de permitirse tener tanta cercanía con los escarlatas, debido a que señalaba que ellos no los respetan realmente, que hablan mal a sus espaldas y está siendo parte de su estrategia el distraer su enfoque del juego con esas conversaciones de bromas y juegos.

Finalmente, el resto del equipo coincidió en que a lo largo de la temporada han tenido pésimas actitudes y realmente no han sabido aceptar la derrota y las peleas o discusiones que se han dado en el campo de competencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui