¿Tragedia para Cuquita Abarca? Filtran terrible noticia de Alejandro Fernández; tendría problemas de salud

Ciudad de México.- De nueva cuenta, el nombre de Alejandro Fernández se encuentra generando gran preocupación, debido a que un reconocido vidente ha dado terribles noticia sobre el famoso cantante de rancheras mexicano, destacando que en este nuevo año podría tener problemas de salud bastante serios, por lo que le advierte estar bajo constantes cuidados, ¿acaso viene tragedia para Cuquita Abarca?

Ahora que ha comenzado un nuevo año el famoso vidente, Saúl Maxwell, que es mayormente conocido como 'El Psíquico de las estrellas', ha decidido lanzar varias predicciones a los famosos más relevantes del momento, como lo es el famoso Alejandro Fernández, que artísticamente es conocido como 'El Potrillo', al cual le dio entre buenas y malas noticias, sobre lo que le espera para este 2026.

Según el vidente, el intérprete de Cómo Quién Pierde Una Estrella, este año va a tener gran éxito con su música y sacará nuevos temas, va a tener que cuidar mucho su salud, pues ve que podría enfrentar complicaciones, además de que posiblemente se separe de Karla Laveaga: "Tiene que cuidar mucho su salud. En el amor veo descenso, pero va a ser un año muy empático para él con su carrera. Vienen música y cambios inesperados de cama. Veo que se separa y muchas cosas en su contra".

Con el tema del dinero, Saúl declaró que como tendrá mucho éxito en sus canciones, es evidente que también le irá bien y tendrá muchas presentaciones, pero, nuevamente quiso advertirle sobre su estado de salud, asegurando que debe cuidarse sobre todo, los pulmones y los huesos: "En el dinero le va a ir muy bien, en lo que son conciertos y música. Tiene que cuidar la espalda, los pulmones y las rodillas. En la rodilla izquierda va a tener muchos problemas y también con los huesos".

Hasta el momento, el hijo del fallecido cantante mexicano, Vicente Fernández, no se ha pronunciado en redes sociales o alguna plataforma sobre estas predicciones para este 2026, pero se espera que pronto de una entrevista en la que hable de sus proyectos, tanto personales como profesionales.

Fuente: Tribuna del Yaqui