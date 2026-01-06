(VIDEO) Tekashi 6ix9ine se prepara para pasar tres meses en la misma cárcel en EU que Nicolás Maduro



Orlando, Florida.- Daniel Hernández, mejor conocido como Tekashi 6ix9ine, es un polémico rapero estadounidense que ha estado involucrado en múltiples problemas con la justicia. En su momento fue condenado a dos años de prisión, mismos que fueron reducidos y cumplió en prisión domiciliaria tras colaborar con las autoridades. Sin embargo, este no es el único delito que enfrenta, ya que recientemente se declaró culpable de un cargo de abuso sexual a menores.

¿Será compañero en prisión de Nicolás Maduro?

Como hemos estado informando en TRIBUNA, la madrugada del pasado sábado 3 de enero de 2026, militares estadounidenses capturaron al expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa Cilia Flores. Posteriormente, ambos fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo en un avión militar Boeing 757, bajo la custodia de fuerzas federales de Donald Trump.

No obstante, llamó la atención la reacción que hace unas horas compartió el músico de ascendencia mexicana y puertorriqueña en su cuenta de Instagram, pues este mismo martes 6 de enero de 2026 será ingresado en el Metropolitan Detention Center, la prisión federal donde actualmente se encuentra el político que gobernó durante años bajo un régimen autoritario al pueblo venezolano.

Este martes ingresará a prisión

"Oigan chicos, ¿recuerdan cuando les dije que me arrestaron… que estuve en prisión con ‘Diddy’ [Combs], el presidente de Honduras y Sam Bankman-Fried, creo que el tipo de FTX, y ustedes pensaron que estaba mintiendo? ¿Recuerdan eso? Y luego resultó que el presidente de Honduras dijo: 'Oye, es un tipo genial. Ahora estoy por ir a conocer al presidente de Venezuela. Tengo esa suerte de simplemente estar encerrado con presidentes'”, compartió en un video publicado en su Instagram.

6ix9ine reveals he will be held at the same jail as Nicolás Maduro and Luigi Mangione when he begins his 3 month sentence tomorrow



pic.twitter.com/jO6lg7Hss4 — FearBuck (@FearedBuck) January 5, 2026

De igual forma, bromeó diciendo que está a punto de jugar ajedrez con Maduro y Luigi Mangione, quien fue acusado de asesinar a Brian Thompson, el CEO de UnitedHealthcare. Cabe mencionar que el intérprete de Gooba permanecerá en este lugar durante tres meses, tras ser sentenciado a inicios de diciembre: "A punto de tener el mejor equipo de baloncesto que hayan visto jamás en la cárcel", escribió en su publicación.

Fuente: Tribuna del Yaqui