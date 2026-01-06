Yolanda Andrade no alzaría la voz por amenazas de su cuñado y Marilé: "Sergio es un tipo peligroso"

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora mexicana, Yolanda Andrade, al parecer se encuentra pasando por una constante violencia emocional, pues aseguran que no alzaría la voz sobre su maltrato, y todo el abuso de poder, pues estaría bajo amenaza de su cuñado, Sergio Araiza, que está siendo tachado de "un tipo peligroso", y su propia hermana, Marilé Andrade.

Como se sabe, fue Gustavo Adolfo Infante el que aseguró que recibió de "fuentes cercanas a la familia", informes sobre el hecho de que Yolanda no tenía autonomía, que ni siquiera tenía poder sobre sus elecciones o dinero. Ante esto, el pasado 25 de diciembre, la presentadora de Televisa negó las declaraciones, afirmando que todas esas eran mentiras y que solamente eran una familia muy unida, incluso agradeció los cuidados que han tenido con ella.

Pero ahora, según una fuente de TV Notas, cuando la noticia salió a la luz, Araiza se puso como "loco", y aunque a Yolanda le dio gusto que se desenmascarara la verdad, sigue estando bajo la influencia de su hermana y cuñado, por lo que con ambos hizo ese plan para limpiar su imagen ante el hate en redes, y optaron por Navidad por su significado familiar: "Obvio, ahí no notaron algo raro, pero esto es una realidad: Yolanda está amenazada de no hablar nada, por eso se les vio tan contentos", agregó la fuente.

De la misma manera, señaló que la presentadora de Montse y Joe sigue dominada pese a la oportunidad que tenía de librarse, porque "Sergio es un tipo peligroso", que aunque se diga mentor, en realidad es un "hipnotista" y "descarado", que solamente busca gente vulnerable, en especial mujeres a los que les endulza el oído, y como Marilé buscaba una protección masculina, cayó en sus mentiras, y aunque es una buena hermana "está bajo el dominio tanto sexual como emocional de él".

Junto a su cuñado Sergio, Yolanda Andrade me responde.

¿Creen que está todo armado? Hoy en exclusiva en mi programa continúa toda la verdad sobre este caso. #yolandaandrade #yolanda #sergio #javierceriani pic.twitter.com/7FUYjFtGNq — JAVIER CERIANI (@JavierCeriani) December 29, 2025

El tipo no tiene ni casa. ¡Es un cazafortunas! Y tuvo la suerte de conocer a Marilé y sabe que Yolanda tiene muchísimo dinero, ya que es hija de Rolando Andrade, accionista mayoritario de la marca Del Monte. Marilé le contó que Yolanda es la heredera de su padre y este aconseja a Marilé. Tristemente saben por el parte médico que Yolanda tiene los días contados. La enfermedad sigue avanzando aceleradamente. Hay días buenos, pero casi siempre terribles", aseguró.

Ante esto, señalaron que la actriz de Rosa Salvaje está débil todavía y necesita de su hermana, por lo que la han amenazado con irse y dejarla sola en medio de este duro proceso, por lo que llena de ansiedad y miedo por su futuro, ha decidido soportar todo esto, pues tiene terror a ser abandonada a su suerte: "Son inhumanos. Mandaron a Culiacán a la mamá de Yolanda, argumentando que es para que la energía fluya y nada influya, que su mamá podía debilitarse por ver mal a su hija. Así de chantajista es este tipejo".

Finalmente, la información dada por la supuesta fuente cercana a Yolanda, señala que Sergio busca sacarle más provecho a esta situación, por lo que pide a los amigos de Yolanda que no la dejen sola: "Su hermana y su novio le permiten hacer transmisiones para que la gente piense que todo está bien. Yolanda tiene amigos políticos, empresarios y gente ‘poderosa’. No se quedarán con los brazos cruzados ante un tipo que solo quiere sacar ventaja. No se le va a permitir".

Fuente: Tribuna del Yaqui