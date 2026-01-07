Actor de Televisa se alza contra Donald Trump y apoya a Nicolás Maduro; venezolanos lo enfrentan al aire

Caracas, Venezuela.- El reconocido actor de Televisa venezolano, Fernando Carrillo, recientemente volvió al centro de la polémica por haber alzado la voz en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por bombardeo en su país natal, apoyando a Nicolás Maduro y a su Gobierno. Ante esto, una presentadora de Venezuela e integrantes del programa lo enfrentaron al aire con ataques contundentes.

Como se recordará, la madrugada del pasado sábado 3 de enero del 2026, Estados Unidos lanzó un ataque militar en contra de Venezuela, el cual resultó en la captura del presidente de Venezuela antes mencionado y su esposa. Ahora, a casi una semana de esto, Fernando, conocido actor y simpatizante de Maduro y su Gobierno, se presentó en un programa de Venezuela por videollamada para defenderlo y arremeter contra Trump.

En el programa de Moria Casán, Carrillo señaló que el bombardeo de Estados Unidos era ilegal y no debía de haber pasado, y que ahora que ha estado de expresar su postura en contra de lo sucedido, lo están censurando en medios locales, afirmando que eso es la verdadera dictadura, no lo que hacía Nicolás: "Por mi postura política me han censurado en varios canales de televisión a los que le he hecho ganar cientos de millones de dólares, nada más por ejercer mi opinión, eso sí es una dictadura".

Bastante molesta por los hechos, y aprovechando la fecha, la presentadora Cinthia Fernández, cuestionó al actor venezolano si "¿Los Reyes Magos no te trajeron empatía y respeto por todas estas personas, por tu pueblo a quienes llamás hermanos?". Ante esto, Carrillo visiblemente molesto contraatacó a a la joven llamándola irrespetuosa: "A vos no te trajeron respeto ni a los mayores, ni a personas que piensan diferente a ti".

Hace 10 minutos, Donald Trump en su red social. pic.twitter.com/nHqB0kNe2z — Russy Millán (@millanrussy) January 3, 2026

Fernández declaró que se puso muy nervioso por que no sabe debatir ni defender su ideología y postura con el tema en cuestión, a lo que el exparticipante de La Casa de los Famosos, de Telemundo, solo se quejó y dijo que no podía seguir si solo lo interrumpían constantemente, a lo que ella contraatacó con sarcasmo usando sus declaraciones sobre su romance con Delcy Rodríguez: "¿Tanto te gusta la cámara para decir que es el amor de tu vida la encargada de la tortura?".

Fernando ya molesto le dijo que él no pensaba como ella, a lo que la panelista respondió que agradecía pensar y ser diferente a un "acosador sexual, que normalizás la tortura, de eso no decís nada, me parecés un asco". Cuando Casán le cuestionó a que se refería señaló: "Él tiene una condena del año 2015, sin contar todas las chicas del Bailando por un Sueño que acosó y que se quejaron de él". Por su parte Carrillo siguió pidiendo la salida de la presentadora.

¡Venezolanos CONFRONTAN a Fernando Carrillo tras declaraciones en un programa! #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/6uFhhrpwun — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) January 7, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui