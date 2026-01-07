Anuncian bebé de Nodal y Ángela Aguilar, ¿falleció Bruce Willis? y más en Tribuna Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres mantenerte informado de lo que hacen y dicen tus artistas favoritos o quieres conocer actualizaciones de tus programas preferidos, has llegado al lugar indicado porque a continuación te mostraremos la edición más reciente del Tribuna Top 3 Espectáculos. En el resumen de este miércoles 7 de enero, conoce que el vidente Saúl Maxwell, mayormente conocido como 'Psíquico de las Estrellas', reveló que la pareja, Ángela Aguilar y Christian Nodal tendrán una boda religiosa "espectacular" además de que supuestamente vio un niño varón de por medio.

¿Falleció Bruce Willis?

Una publicación de Emma Heming, esposa de Bruce Willis, desató rumores sobre la supuesta muerte del actor, esto ocasionó que el famoso se volviera viral en redes, afortunadamente se confirmó que esta noticia era totalmente falsa. La respuesta es clara: no, Bruce Willis no ha fallecido. Por el contrario, su esposa ha compartido recientemente imágenes junto a él, reafirmando que el actor sigue acompañado por su familia.

¿Pati Chapoy está enferma?

La presentadora Pati Chapoy causó preocupación tras viralizarse un video en el que, para muchos, luce "extraña", pues se puede observar una marca en el lado izquierdo de su rostro, motivo por el cual ha llamado la atención de los usuarios en redes. Entre las especulaciones más sonadas de los internautas está una posible lesión o hasta un grave problema de salud. Incluso, algunos internautas tomaron el asunto con humor y afirmaron que se estaba "transformando en una reptiliana".



Ángela Aguilar sería madre junto a Christian Nodal

El vidente Saúl Maxwell, quien es mejor conocido como 'Psíquico de las Estrellas', reveló que Ángela Aguilar y Christian Nodal tendrán una boda religiosa "espectacular" además de que supuestamente vio un niño varón de por medio. De la misma manera, señaló que para Pepe Aguilar no hay noticias muy buenas, ya que podría enfrentar serios problemas legales con una mujer, por lo que le advierte tener cuidado.

