Cantante de K-Pop publica carta de despedida en redes e intenta quitarse la vida; esto la salvó

Seúl, Corea.- La reconocida cantante del K-Pop y famosa actriz de 32 años de edad, Kwon Mina, desgraciadamente despertó las alarmas de sus miles de seguidores, a causa de que publicó una carta de despedida a través de sus redes sociales, tras lo cual intentó quitarse la vida, sin embargo, por fortuna no logró su cometido y esto salvó a la celebridad coreana de una trágica muerte.

Fue el pasado jueves 1 de enero del 2026, cuando Mina a través de su cuenta de Instagram, un mensaje de despedida que rápidamente fue interpretado como una señal de riesgo, debido a que en este declaró que se sentía mentalmente inestable y abrumada por el dolor emocional. El mensaje fue difundido entre sus fans y se pidió auxilio a autoridades, las cuales, poco después informaron que Mina fue localizada y auxiliada oportunamente, evitando un desenlace fatal.

De la misma manera, la intérprete de temas de Like a Cat, apareció, revelando que perdió el conocimiento y cuando finalmente logró recuperarlo estaba siendo atendida, y poco después, se pudieron eliminar las preocupantes publicaciones, por lo que han subrayando que aunque su estado emocional sigue siendo un tema delicado, entiende que debe de ser urgentemente atendida de manera profesional.

Desgraciadamente, este intento de quitarse la vida de la creadora de temas como Heart Attack, en el pasado ha dejado en claro que ha enfrentado episodios de angustia emocional y autolesiones, destacando que esto se debe a raíz de que a lo largo de su vida ha enfrentado acoso durante su etapa como integrante de AOA (grupo de k-pop). En el 2021, fue hospitalizada tras ser encontrada inconsciente en su domicilio, lo que volvió a generar preocupación entre sus seguidores.

Mina también ha compartido que arrastra traumas derivados de una presunta agresión sexual ocurrida en 2007. Según su testimonio, el proceso judicial fue largo y doloroso: aunque la agresión fue reconocida, no se pudieron comprobar las lesiones y el caso prescribió, lo que derivó en la absolución del acusado en el primer juicio.

Kwon Mina suffered domestic abuse since childhood, was neglected by her parents, sexual abuse, worked part-time from a young age, etc.



Kwon Mina suffered domestic abuse since childhood, was neglected by her parents, sexual abuse, worked part-time from a young age, etc.

Fuente: Tribuna del Yaqui