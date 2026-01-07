Conductora de Televisa denuncia a Juan Diego Covarrubias de violentarla y agredir a su hermano

Ciudad de México.- La reconocida presentadora de Televisa Deportes y actriz, Edna Moroy, recientemente empleó sus redes sociales para compartir un video en el que ha denunciado violencia emocional por parte de su expareja, el galán de melodramas mexicano, Juan Diego Covarrubias, al cual además de todo señaló de haber agredido a su hermano, y ser amigo de su exesposo violentador.

Edna hace un par de semanas que confirmó su separación de Enrique 'N', declarando que decidió tomar la decisión a causa de que vive violencia doméstica, exhibiendo sus lesiones. Ahora, a través de su cuenta de Instagram ha compartido un video en el que está pidiendo un alto al hate: "He recibido agresiones en redes sociales y eso ya me comenzó a afectar en mi trabajo. Lo que digan de mi no le importa, pero es violencia digital".

Dado a la cantidad de hate que le ha llegado, decidió hablar sobre su situación al lado del cuñado de Jacqueline Bracamontes, destacando que ella logró salir a tiempo de la peligrosa relación porque en el pasado ya pasó por algo similar, y por eso ya no ignoró las banderas rojas cada vez más evidentes: "Llegué a un punto en equilibrio necesitaba salir ya de ahí y me agarré de eso. Fue un proceso un poquito más rápido que el de otras mujeres que han pasado por lo mismo, porque yo ya sabía lo que estaba pasando".

Edna hizo referencia a su romance con Juan Diego, actor de melodramas como La Vecina, en la que mencionó que en ese momento fue muy difícil, pero el ya haber podido salir de una relación de ese tipo, le hizo sentirse bien y dar las gracias de poder haber acabado con la violencia interna: "Fue difícil salir de una relación narcisista, pero cuando uno ya toma la decisión, te vas y te das cuenta de que todo alrededor es mucho mejor. Das gracias de que lograste salir de ahí".

Finalmente, mencionó que Covarrubias en el pasado la agredió de manera emocional, y comenzó a grabarla sin su consentimiento en momentos de tensión y no apropiados, por lo que cuando Enrique hizo lo mismo, decidió tomar cartas en el asunto: "Sin mi consentimiento. Yo pedía que dejaran de grabarme, lo decía claro y ese límite no pudo ser respetado. Tiempo después yo le conté esta historia, mi historia a quien era mi nueva pareja, pero la historia se repitió, en momentos de tensión, en discusiones, volví a ser grabada".

Ante esto, la presentadora deportiva aclaró que su exesposo y su expareja son amigos y tienen varias fotos juntas, por lo que señaló que eran del mismo grupo de violentadores.

