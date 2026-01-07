Disney revela a los actores que interpretarán a Rapunzel y Flynn Rider en 'Enredados'

Los Ángeles, Estados Unidos. - La infancia de muchos que crecieron viendo la película animada Enredados (titulada Tangled en inglés), que narra la historia de una princesa llamada Rapunzel con un cabello extremadamente largo y poderes mágicos, podrá ser rememorada con la nueva adaptación en live action de Disney. Este miércoles 7 de enero de 2026, el estudio confirmó quiénes darán vida a los protagonistas.

Antes que nada, hay que recordar que en esta historia la joven de 17 años ha pasado la mayor parte de su vida en una torre aislada del mundo. Según la mujer que la secuestró cuando era bebé, y que le hizo creer que era su madre, la bruja Madre Gothel, la mantiene allí solo por su "protección". Sin embargo, todo cambia cuando conoce al ladrón Flynn Rider, quien tras hacer un trato con ella la lleva a explorar parte del mundo exterior.

¿Quiénes son los protagonistas?

"Teagan Croft y Milo Manheim son Rapunzel y Flynn Rider en la reinvención en acción real de Enredados de Disney. Próximamente solo en cines", escribió la página oficial, acompañando el anuncio con fotografías de los actores. La noticia generó diversas reacciones entre los usuarios: mientras algunos celebraban la elección, otros consideraban que el papel debió corresponder a otras jóvenes de la pantalla grande, como Freya Skye, de 16 años, y Gilli Jones. Algunos incluso insistieron en que los responsables deberían considerar a Sabrina Carpenter.

Disney confirmó a los actores

Detalles

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se conocen pocos detalles. Según The Hollywood Reporter, la dirección estará a cargo de Michael Gracey, reconocido por su trabajo en The Greatest Showman. La grabación iniciará en Londres en junio de 2026. En la producción, de acuerdo con Variety, estará al frente Kristin Burr, quien participó en Cruella y Un viernes más loco. Como dato adicional, Scarlett Johansson manifestó interés por el papel, pero el estudio prefirió esperar para encontrar a alguien menos conocida.

Teagan Croft and Milo Manheim are Rapunzel and Flynn Rider in the live-action reimagining of Disney's Tangled. Coming only to theaters. pic.twitter.com/YKaK1BM5Sd — Disney (@Disney) January 7, 2026

Un poco sobre los protagonistas

Teagan Croft, actriz australiana de 21 años, se hizo popular por interpretar a Raven en la serie Titans (2018-2023), así como por protagonizar la película True Spirit. Por su parte, Milo Manheim, de 24 años, según Deadline, ha participado en la franquicia musical Zombies de Disney Channel y en obras teatrales como Seymour en La pequeña tienda de los horrores. Además, fue finalista en la temporada veintisiete de Dancing with the Stars.

Fuente: Tribuna del Yaqui