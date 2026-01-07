"Es un varón": Ángela Aguilar sería madre junto a Christian Nodal y su boda será "despampanante"

Ciudad de México.- La reconocida cantante del regional mexicano, Ángela Aguilar, de nueva cuenta está dando de que hablar, debido a que recientemente se ha informado que en este 2026 podría ser madre por primera vez al lado del querido cantante mexicano, Christian Nodal, asegurando que este primogénito "es un varón", además de señalar que antes de recibir a un nuevo miembro su boda será "despampanante".

El 24 de julio del 2024, los intérpretes de Dime Cómo Quieres se casaron en una íntima moda en Morelos, que fue secreta hasta ese mismo día. Desde ese momento, en las redes sociales además de los ataques en su contra, también se ha cuestionado sobre su enlace matrimonial por la iglesia, duda que hace un par de meses fue respondida por la hija de Aneliz Álvarez, que aseguró que será en mayo de este 2026.

Ahora, a inicios de este nuevo año, el vidente Saúl Maxwell, mayormente conocido como 'Psíquico de las Estrellas', declaró que en su lectura de cartas, ha podido ver que su unión será algo digno de recordarse, que podría ser el evento del año, pues la harán algo "despampanante" y "espectacular" que no se olvidará fácil: "Se casan. La boda religiosa va a ser algo espectacular. Están que sí y que no, pero van a tener una boda despampanante".

Nueva imagen de Christian Nodal y Ángela Aguilar durante su boda. pic.twitter.com/3YfYmSChS3 — Christian Nodal (@NodalEncantada) July 25, 2024

Con respecto a los hijos, Saúl declaró que en este año van a recibir a la cigüeña, y que el primer hijo que tendrá la intérprete de Gotitas Saladas será un varón, sin embargo, aseguró que no será el único, ya que declara que ve en el futuro cercano de la pareja a otro bebé, y que será una hermosa niña: "También veo una niña y un niño. Primero va a ser el varón, y mucha suerte para ellos, porque viene otro bebé: 2 hijos".

De la misma manera, señaló que para Pepe Aguilar le tiene noticias no tan buenas, ya que aunque vio una copa de cristal, junto a Zadkiel, un ángel que trae paz a su vida, va a enfrentar serios problemas legales con una mujer, por lo que le advierte tener cuidado: "Es un año mejor para él, pero que se cuide mucho, porque vienen demandas. Calladito se ve más bonito. Se está cocinando algo en su contra y es una mujer. Debe ser positivo y agarrarse de Dios".

Así se vivió la boda de Ángela y Christian Nodal pic.twitter.com/9VytPD5ueo — Cultura Pop (@RCulturaPop) July 28, 2024

Fuente: Tribuna del Yaqui