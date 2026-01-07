¿Esposo de Inés Gómez Mont escapó de prisión? Revelan que Víctor Álvarez desapareció del registro

Ciudad de México.- De nueva cuenta el nombre de Víctor Álvarez Puga está en medio del escándalo, esposo de la reconocida presentadora mexicana, Inés Gómez Mont, debido a que recientemente se ha comenzado el rumor de que habría escapado de prisión en Estados Unidos. El motivo detrás de esta loca teoría, es el hecho de que el empresario desapareció de los registros del ICE y no aparece en listas de detenidos en México.

Como se sabe, tanto la expresentadora de Ventaneando como Álvarez Puga, desde el año del 2021 son buscados por las autoridades mexicanas, considerados prófugos de la justicia, al haber evadido su arresto solicitado por la Fiscalía General de la República (FGR), acusándolos de serios delitos, como el de la delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Cabe mencionar que dicho estatus cambió en 2025, pues en Miami, Estados Unidos se reportó la detención de Víctor e Inés.

En los reportes brindados por medios estadounidenses y replicados en Sale el Sol y Venga la Alegría, se reveló que el arresto del empresario mexicano no se debió a nada de lo anterior, sino que fue a causa de problemas con sus papeles de migración, así como el de Gómez Mont, que señalan salió poco después de haber pasado por el proceso de detención, y había quedado libre. Por desgracia para Víctor, se consiguió una extradición a México, en donde se podía comenzar la investigación sobre sus delitos antes mencionados.

Y ahora que ya agarraron a Víctor Álvarez Puga, me pregunto: ¿Qué hará Inés Gómez Mont con sus mil hijos?



Igual, en la cárcel habrá más silencio que en su propia casa. uD83DuDE02



Pobre güey... Fue la tapadera para desviar la atención de las tropelías que le encontraron a Adán Augusto. pic.twitter.com/mOIJjHDqxK — uD83DuDC7BuD81AuDD10El Zombie IIuD81AuDD10uD83EuDDDF??? (@DimeFred2) October 28, 2025

Pero ahora, este miércoles 7 de enero del 2026, se ha reportado que el esposo de la expresentadora de TV Azteca está desaparecido y no se sabe de él: "Ahora no hay rastro. Su nombre ha desaparecido del registro público de detenidos del ICE, y ni las autoridades de México, ni los abogados de Álvarez Puga han explicado que pasó con él". Con esto, se ha comenzado a especular que podría haber sido liberado o que tal vez se escapó y una vez es prófugo de la justicia.

Los informes dados recientemente, declaran que este estatus se encuentra de esta manera desde el mes de diciembre del 2025, por lo que ya tendría un mes en la calle. Sin embargo, además de la teoría de su liberación en Estados Unidos por no tener problemas con sus papeles de migración o su escape, también se ha dicho que podría haber "sido transferido a otra autoridad en Estados Unidos o extraditado a México". Hasta el momento, sigue sin tenerse informes directos y verídicos, como los abogados del empresario.

Fuente: Tribuna del Yaqui