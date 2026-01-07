Exintegrante de 'Venga La Alegría' informa a Pato Borghetti al borde de la muerte por falla cardíaca

Ciudad de México.- El reconocido exreportero de Venga la Alegría de los espectáculo, Pato Borghetti, al parecer no salió de la emisión matutina por más trabajo, sino porque en realidad estuvo al borde de la muerte hace unos cuantos meses, a causa de una falla cardíaca que preocupó a sus doctores, que le pidieron que se sometiera a una cirugía de inmediato para corregirlo. El argentino y esposa, Odalys Ramírez se mudarían de ciudad por esta razón.

Como se recordará, en agosto del 2025 llevó a su hijo Santino Borghetti a Europa, y al regreso tuvo que ser hospitalizado de emergencia. Ahora, a cinco meses de esto, el exrepotero, Gabo Cuevas, declaró que el motivo fue que sus médicos le encontraron una falla que casi lo hace sufrir un paro cardíaco: "Antes se hace unos estudios porque tenía unos kilitos de más, y estando allá el doctor le dice 'estoy muy preocupado porque estás a nada de que te de un parto cardíaco, un infarto, tienes un serio problema que necesitamos atender ya o ya".

Según Cuevas, el exactor de melodramas como Atrévete a Soñar, le pidió que se atendiera de inmediato, y que no debía tomar vuelo, pero Pato que debía atenderse en México, se subió a un avión bajo su propio riesgo, y de manera inmediata se fue al hospital: "Me cuentan que tenía un exceso muy grande de grasa y estaba a nada de que se le tapara una de las arterias y ahí tuviera una historia muy trágica".

Desde 2017, Pato Borghetti forma parte fundamental de esta familia que se siente como hogar.



Ante esto, el exparticipante de Survivor México, declaró que es por este problema cardíaco que decidieron renunciar a sus respectivos trabajos y mudarse a los Estados Unidos y vivir una vida más tranquila lejos de todo el estrés del trabajo: "Deciden irse a Estados Unidos a tener una vida mucho más tranquila. Patricio Borghetti estuvo a punto de perder la vida, a nada de tener una complicación cardíaca y todo por el estrés".

Pero eso no es todo, pues Cuevas afirma que aunque Pato ya no va a trabajar más en Azteca, han decidido seguirle pagando mensualmente su salario entero de Venga la Alegría para que pueda vivir retirado y cuidar de su salud, y así evitar una tragedia: "Deciden apoyarlo dándole el sueldo integro que estaba recibiendo en Venga la Alegría, sin trabajar, Pato no se fue porque quería, sino porque la vida le puso un sacudidón".

Fuente: Tribuna del Yaqui