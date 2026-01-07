Horóscopos HOY Nana Calistar JUEVES 8 de enero 2026: El destino de tu signo con Luna en fase menguante

Ciudad de México.- Con la Luna en fase menguante este jueves 8 de enero de 2026, la energía del día se siente más introspectiva, realista y directa. De acuerdo con la vibra que marca Nana Calistar, esta fase lunar no anda para ilusiones ni promesas al aire: viene a limpiar, depurar y acomodar lo que empezó chueco desde el inicio del año. La carta que se activa con esta fase lunar es El Ermitaño, símbolo de reflexión, sabiduría y pausa necesaria.

Lo que sueltes con la Luna menguante se va sin drama, y lo que conserves será porque de verdad vale la pena. Lee con atención en TRIBUNA, porque hoy el verdadero avance empieza por dentro.

Horóscopos de Nana Calistar para este jueves 8 de enero de 2026

Aries

La Luna menguante te baja las revoluciones a la mala o a la buena. No quieras correr cuando toca corregir. En el amor, deja de reaccionar desde el coraje y piensa antes de hablar. Buen día para cerrar pendientes y no armar más broncas.

Tauro

Jueves para soltar cargas que no son tuyas. Ya hiciste demasiado por quien no valoró. En el amor, aprende a decir “no” sin culpa. En lo económico, ajusta gastos porque el dinero no rinde cuando se despilfarra.

Géminis

Traes la mente dispersa, pero este día te pide enfoque. No empieces nada nuevo, mejor termina lo que traes a medias. En el amor, una conversación pendiente se da sí o sí. No le saques.

Cáncer

Las emociones bajan, pero no desaparecen. Aprende a observar sin engancharte. En el amor, deja de idealizar a quien no da lo mismo que tú. Buen día para cuidar tu energía y poner límites claros.

Leo

No todo se trata de brillar, a veces toca corregir errores. Este jueves te pide humildad. En el amor, alguien necesita hechos y no discursos bonitos. En lo laboral, avanza despacio pero seguro.

Virgo

Día ideal para ordenar tu mundo interno y externo. Limpia, acomoda, depura. En el amor, suelta el control y deja que las cosas fluyan. Tu intuición te guía mejor que la obsesión.

Libra

La balanza se acomoda, pero solo si te atreves a soltar lo que pesa de más. En el amor, deja de sostener relaciones por costumbre. En dinero, evita gastos innecesarios por quedar bien.

Escorpio

Tu intuición anda filosa. No ignores señales claras. En el amor, una verdad te libera aunque al inicio incomode. Buen día para cerrar ciclos y cortar lazos tóxicos sin drama.

Sagitario

Este jueves no es para improvisar. La vida te pide responsabilidad. En el amor, define qué quieres antes de seguir confundiendo. En lo personal, suelta el desorden que tú mismo provocaste.

Capricornio

Avanzas, pero necesitas soltar un poco el control. No todo depende de ti. En el amor, abre el corazón y baja la rigidez. Buen día para ajustar planes y corregir errores sin castigarte.

Acuario

Traes ideas nuevas, pero este día no es para lanzarlas, sino para pulirlas. En el amor, evita celos y malos entendidos. Habla claro y directo, sin rodeos.

Piscis

Jueves de sanación emocional. No cargues tristezas ajenas. En el amor, se fortalecen lazos si hablas desde la verdad. Escucha tu intuición y date espacio para descansar.

Fuente: Tribuna del Yaqui