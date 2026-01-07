¿Llega el fin de 'Hoy' y las novelas? Emilio Azcárraga vende parte de sus acciones de Televisa

Ciudad de México.- Una vez más el nombre de Emilio Azcárraga está dando mucho de que hablar, debido a que se acaba de informar en redes sociales que ha vendido parte mayoritaria de las acciones que él posee de la exitosa empresa televisiva, Grupo Televisa, por miles de millones de pesos, lo que despierta las dudas de futuros cambios, ¿acaso llega el fin de las novelas o del programa Hoy?

Desde hace más de 70 años, la televisora que inauguró 'El Tigre' Azcárraga como se le conoce hoy en día, exitosa por su programación con comedias, tales como filmes Pedro Infante o actualmente Vecinos, y los melodramas, como las novelas Abismo de Pasión, o series como La Rosa de Guadalupe, sin embargo, en este 2026 ha comenzado a sospecharse que todo eso podría cambiar y la programación podría verse afectada.

Esto pues mediante la cuenta de Instagram de Chamonic, se informó que oficialmente el presidente de la compañía televisora, principal competencia de TV Azteca, ha vendido una "parte mayoritaria de acciones serie A" de Grupo Televisa, y los afortunados serían a los vicepresidentes y miembros del consejo directivo de la misma televisora antes mencionada, Bernardo Gómez Martínez y Alfonso de Angoitia Noriega.

En la cúpula de Televisa, un ajuste accionario redefine equilibrios: Emilio Azcárraga Jean venderá una parte minoritaria de acciones Serie A a los copresidentes ejecutivos por MXN$1.926 millones.



Conoce los detalles: https://t.co/wtmMP7zBsR



uD83DuDCF7: Mariceu Erthal/Bloomberg pic.twitter.com/Ne3KtspD6k — Bloomberg Línea México (@BloombergLineaM) January 6, 2026

Ante esto, se dijo que la venta de las acciones, que ya fue informada a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), se vendieron en partes iguales a ambos compradores y que en total Azcárraga entregó lo que equivale a 26 mil 332 millones de acciones de Grupo Televisa, según los reportes que ha salido a la luz de este negocio hasta el momento.

Finalmente, declararon que todo lo que se hizo durante la venta fue 100 por ciento legal, o sea que cumplieron con todos los acuerdos que se estipulan para poder realizar una compraventa de esa magnitud, por lo que no habría problemas en el futuro con esta situación: "Cabe mencionar que dicha transacción está sujeta al cumplimiento de condiciones y aprobaciones habituales para este tipo de operaciones, incluyendo, entre otras, la aprobación de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA)".

Fuente: Tribuna del Yaqui