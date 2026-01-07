Luto en la Banda MS: Muere tecladista de la agrupación frente a docenas de testigos al jugar beisbol

Ciudad de México.- Desgraciadamente, la Banda MS a través de sus redes sociales compartió un comunicado en el que confirma que se vistieron de un triste luto, debo a que Gerson Leos, que es su tecladista, frente a docenas de testigos se desvaneció de la nada, y sin que se pudiera hacer nada, murió al jugar beisbol. Hasta el momento no se han dado más detalles de la situación, pero la agrupación lo está despidiendo,

La tarde del pasado martes 6 de enero de este 2026, se informó que Leos estaba jugando beisbol en Mazatlán en el que era el Torneo Deportivo de Bandas, en el cual participan integrantes de distintas agrupaciones musicales de dicha ciudad, cuando de la nada perdió el conocimiento y cayó en el terreno de juego ante las miradas atónitas de sus compañeros de banda y asistentes al evento deportivo.

Poco después, medios locales de la ciudad antes mencionada, revelaron que los servicios de emergencia presentes por cualquier accidente, se apresuraron a brindarle los primeros auxilios, pero que por más esfuerzos que hicieron para que recobrara el aliento, no tuvieron éxito y perdió la vida por un supuesto infarto fulminante, incluso se dijo que cuando los paramédicos llegaron al lugar, ya no contaba con signos vitales.

uD83DuDD4A???Gerson Leos, tecladista de Banda MS, falleció en Mazatlán tras sufrir un infarto fulminante mientras jugaba béisbol en los campos Sarabia. La agrupación confirmó la noticia y expresó su dolor ante la pérdida de una pieza clave en su sonido. pic.twitter.com/QmdjXd5Bbb — Imagen del Golfo (@imagendelgolfo_) January 7, 2026

Ante esto, mediante la cuenta de Instagram de la banda que interpreta temas como El Color de tus Ojos, esta miércoles 7 de enero han comenzado a despedirse con mensajes en el que señalan que acompañan en su dolor a los familiares y amigos cercanos de Gerson: "Hoy despedimos a Gerson con mucha tristeza, pero también con gratitud por todo lo que dejó en quienes lo conocieron. Acompañamos de corazón a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil".

De la misma manera, afirmaron que "Gerson siempre se quedará con nosotros, en su música, en su recuerdo y en cada persona que tocó con su camino". Por otro lado, se reveló que las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, ya se encuentran realizando los procedimientos correspondiente en este caso, como lo es la autopsia para saber en concreto cuál fue la causa del deceso.

Fuente: Tribuna del Yaqui