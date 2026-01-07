Natanael Cano se salva de ir a prisión; el cantante de corridos frena orden de arresto en Sonora

Hermosillo, Sonora.- La defensa legal del cantante Natanael Cano, interpuso un recurso jurídico ante instancias federales para proteger la libertad del artista. Recientemente, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora admitió una demanda de amparo que frena, de manera momentánea, la ejecución de una orden de captura girada por un juez oral penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial de dicha entidad.

El trámite se hizo el pasado 31 de diciembre de 2025. Tras el análisis de la solicitud, la jueza de distrito Yadira Guadalupe Dórame Enríquez determinó conceder una suspensión provisional. Esta medida cautelar tiene como efecto inmediato impedir que las autoridades locales priven de la libertad al intérprete de música regional mexicana, mientras el juicio de garantías se encuentra en etapa de revisión.

En términos legales, esto significa que la libertad de Cano queda a disposición exclusiva de la autoridad federal hasta que se emita una resolución definitiva sobre la constitucionalidad del acto reclamado. La resolución judicial establece matices importantes respecto al alcance de esta protección. La jueza Dórame Enríquez precisó que, si bien la suspensión evita la detención, no exime al artista de comparecer ante las autoridades si es requerido para una audiencia.

No obstante, ninguna medida cautelar impuesta por el juez local podrá ejecutarse mientras la suspensión federal siga vigente. Asimismo, se aclaró que si el delito imputado conlleva prisión preventiva oficiosa según la legislación vigente, la suspensión tendría efectos limitados: la libertad del quejoso quedaría a disposición del juzgado de distrito en lo que respecta a su situación jurídica, quedando recluido únicamente bajo supervisión federal.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) no han hecho público el delito específico de esta nueva orden de aprehensión. Por el momento, el proceso legal continúa su curso en los tribunales federales, donde se decidirá si se otorga el amparo definitivo al artista.

Natanael Cano cuenta con 3 canciones dentro del top 200 de las canciones en español más reproducidas de la historia:



#140 — AMG (851.4M)

#172 — PRC (796.9M)

#187 — Madonna (765M)



¿Cuál crees que sea la siguiente en entrar al top? pic.twitter.com/mayBFRBwLI — Natanael Cano Info (@Natanael_Info) January 3, 2026

Otro problema legal

Este episodio marca un nuevo capítulo en el historial jurídico del cantante en Sonora. Cabe recordar que, durante el año 2024, Cano fue objeto de una investigación por el delito de cohecho, debido a un hecho de tránsito en Hermosillo que involucró a elementos de la Policía Municipal y que fue ampliamente documentado. Aquel proceso previo concluyó tras obtener una suspensión definitiva por parte de la justicia federal.

Fuente: Tribuna del Yaqui