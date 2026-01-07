¿Quién gana HOY la Batalla Colosal en 'Exatlón México'? Él ganaría Medalla Varonil este 7 de enero

Ciudad de México.- Todo parece que en el Exatlón México las cosas van a estar muy intensas entre los rojos y los azules, debido a que se ha visto que ambos equipos estarían muy presionados para ganar, y según los spoilers de este miércoles 7 de enero del 2026, se complicará, pues se ha dicho qué equipo podría ser el ganador de la Batalla Colosal, y también el atleta que va a alzarse en tiempo ante sus compañeros y colgarse la Medalla Varonil.

En los adelantos que día a día comparten en páginas de spoilers, se dice que los azules van a pasar por un gran momento en el reality deportivo de TV Azteca, debido a que podrían seguir con su buena racha, lo que ocasionaría que ente los rojos se eleven las tensiones, incluso se dice que Humberto Noriega volverá a enfrentarse a los líderes del equipo, como Mario 'El Mono' Osuna, que está en banca por lesión.

Aunque no se sabe en concreto quién se colgará la Medalla Varonil, en esta semana 15, pese a que esta semana es de eliminación femenil, y que les da una vida extra a quien la porte en los Duelos de Eliminación, se ha dicho que por estadísticas es muy probable que los azules vayan a quedarse con esta presea, destacando que ante el crecimiento notorio de los azules sería nuevamente un Koke Guerrero o un Adrián Leo, pero en caso de los rojos sería Humberto.

Ella abre su corazón y nos comparte cómo fue la última despedida con su abuelita.#ExatlónMéxico Lunes a viernes 8:30 PM. por Azteca UNO. pic.twitter.com/ercFufIhG8 — Exatlón México (@ExatlonMx) January 7, 2026

Con respecto a la Batalla Colosal, se ha dicho que el premio va a ser muy grande, ya que se habla de que será especial por ser la primera del año 2026, y es que pasearan por parte de la República Dominicana en una experiencia acuática, y que al parecer, el color del equipo que lo ganaría, sería nuevamente para el equipo de Evelyn Guijarro, lo que significa que el día de competencia se pintaría completamente de azul.

Cabe mencionar que hasta el momento la información externada anteriormente, clasifica como simples especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción, y por ende en realidad el resultado de lo que se ha dicho podría ser completamente diferente y podría pasar que los azules caigan y no obtengan nada.

Fuente: Tribuna del Yaqui