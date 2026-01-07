Ricardo Pérez de 'La Cotorrisa' publica evidencia de que Xuxo Dom aceptó disculpa antes de denunciar

Ciudad de México. - Hace unas horas, el comediante y actor mexicano Ricardo Pérez, quien tiene un popular podcast de comedia, La Cotorrisa, junto a Slobotzky, se vio envuelto en un grave problema debido al formato de humor ácido que manejan. Como te hemos informado en TRIBUNA, ambos fueron demandados por la creadora de contenido Jessica Bustos y su esposo Xuxo Dom, quienes aseguran que acosaron sexualmente a la joven.

De hecho, ayer mencionamos que, según un comunicado difundido en el programa digital de Gabo Cueva, los abogados de Ricardo y José Luis sostienen que sus clientes fueron víctimas de una "mentira" diseñada únicamente para dañar su reputación. Además, una publicación de Slobotzky generó confusión, ya que muchos interpretaron equivocadamente que habían ganado el caso: "Hoy nos dieron una gran noticia con respecto a un tema con el que estábamos lidiando", escribió en X (antes Twitter).

Ahora se repite un episodio similar, pero con el novio de Susana Zabaleta, quien compartió unas capturas de pantalla de una supuesta conversación que sostuvo previamente con Xuxo Dom. En dicha conversación, que presuntamente ocurrió a través de Instagram, Pérez enfatizó en que el marido de la víctima les había aceptado disculpas antes de que se tomaran acciones legales.

Captura de pantalla de Infobae

"We, agradezco y admiro su disculpa. Muchos que se sienten en las nubes no aceptan y pasan de largo sus insultos y ofensas; en cambio, ustedes dieron la cara y reconocieron su error. Gracias por hacerla pública y, sobre todo, por valorar a mi esposa. El hate y la gente sin educación continúa, pero en fin, también del hate se come. Abrazo grande y, en verdad, valoro mucho que dieran la cara; espero saludarlos pronto", fueron las palabras que, según Ricardo Pérez, le envió Xuxo Dom.

Es importante destacar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, la pareja no ha respondido al famoso, quien borró su tweet. Además de las capturas, añadió: "Después de esto nos denunciaron… pero en fin, también del hate se come". Cabe recordar que el proceso sigue en curso y aún no se conoce cuál es la versión definitiva. En TRIBUNA te mantendremos informado sobre los nuevos detalles.

Fuente: Tribuna del Yaqui