VIDEO: Stephanie Salas y Humberto Zurita son captados al pelearse en calles de la CDMX; ¿qué pasó?

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante mexicana, Stephanie Salas, está dando de que hablar una vez más, debido a que recientemente se filtró video de su cita al lado del galán de melodramas, Humberto Zurita, que terminó mal, debido a que fueron captados al pelearse, mientras que estaban caminando por las calles de la Ciudad de México, ¿qué fue lo que pasó durante su romántico paseo?

Como se recordará, hace casi dos años que el exactor de Televisa dejó su soltería cinco años del fallecimiento de su esposa y madre de sus dos hijos, Christian Bach. En ese momento, Zurita declaró que nadie podrá borrar su amor por la difunta actriz, pero que la vida sigue y es importante buscar la felicidad. A lo largo de este par de años juntos, todo parecía marchar sin ningún tipo de problema, hasta ahora.

Fue a través del canal de YouTube de Kadri Paparazzi que se dijo que la pareja pasó por un momento tenso en una cita, ya que compartieron el momento en el que ambos entraron a un restaurante ubicado en una plaza de la CDMX, y después al salir comenzaron a pasear por el lugar viendo diferentes tiendas y sus artículos, pero, de un momento, el paseo se volvió tenso entre la pareja y comenzaron a discutir.

Humberto y Stephanie al pelearse. Canal de YouTube de Kadri Paparazzi

Según lo relatado por los creadores de Kadri y lo que se ve en el video, el también exactor de TV Azteca fue el que se molestó y comenzó a discutir con Salas, haciendo ademanes con las manos que demostraban que estaba alterado, mientras intentaba hacer valer su argumento, y por su parte, la intérprete de Ave María, simplemente lo observó sin perder la compostura, calmada y no se puso a discutir.

Finalmente, después de unos minutos observando a Humberto, la hija de Sylvia Pasquel con su misma calma del comienzo, le pidió a Humberto que le entregara su bolso, y cuando este se la dio, ella simplemente se adelantó y lo dejó a él atrás, sin alzarle la voz o reclamar algo. Cabe mencionar que hasta el momento, ni la exparticipante de MasterChef Celebrity o el actor han salido a hablar al respecto.

A partir de la hora con 59 minutos.

