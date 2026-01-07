William Levy regresa a Televisa y rompe el silencio sobre su polémico arresto en bar de Miami

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa de origen cubano, William Levy, de nueva cuenta volvió a dar de que hablar, debdo a que en su regreso a Televisa, decidió brindar una entrevista para el programa Hoy, en la que volvió a romper el silencio con respecto a su tan polémico arresto en un bar de Miami, Estados Unidos, por haberse alcoholizado y alterar el orden público, según informes.

Como se recordará, la mañana del pasado martes 15 de abril de este 2025, circuló la noticia que el galán de melodramas cubano, fue arrestado en el restaurante bar Baires Grill, ubicado en Weston, en el condado de Broward, Florida, por intoxicación desordenada en público, alteración del orden y traspaso de propiedad ocupada, por la cual tuvo que pagar una multa de 500 dólares pero tomar una terapia de la ira.

Ahora, en una entrevista para el programa conducido por Andrea Legarreta y Galilea Montijo, Levy dejó en claro que tiene más de 20 años de carrera artística y que actualmente prefiere mantenerse en paz consigo mismo, y solo puede decir que se hizo muy grande toda esta situación por culpa de los medios de comunicación que inventaron muchas cosas o magnificaron situaciones que no eran verdaderas.

Ante esto, el actor de Cuidado con el Ángel, declaró que tras más de dos décadas de carrera, puede decir que ya no le afectan lo que digan o no digan de él, a causa de que se conoce y sabe quién es realmente, todo lo que ha vivido, y la gente importante para él y Dios, también lo sabe: "Ya acostumbrado a esto, no me afecta en absoluto, yo sé quién soy, Dios sabe quién soy, mis fans saben quién soy también".

