Actriz de Televisa al borde de la muerte: Ana Brenda da fuerte mensaje tras emergencia médica en EU

Ciudad de México.- Ana Brenda Contreras reveló que fue internada de emergencia a Estados Unidos y estuvo al borde de la muerte, tras lo que dio fuerte mensaje

"Me hacen diez mil estudios y aquí es donde viene el susto. Me cuentan que vienen las plaquetas en quince mi, dijeron 'Estás en peligro de entrar en sepsis', fallo renal, que los órganos empiezan a fallar y a colapsar. Nos pintaban algo horrible, me hablaban de un raspado de médula".

"Después del susto de nuestras vida, llegaron los doctores a la conclusión de que había sido una bacteria, un bicho que me entró por algo que comí. Mi cuerpo estaba en números rojos, algunas veces hace como una cosa exagerada y se come las plaquetas, te mata las plaquetas, te inflamas corporalmente".

Cuando parecía que todo había quedado en un gran susto, Ana Brenda Contreras volvió a acaparar titulares, pero esta vez por un motivo distinto. Un video publicado en TikTok encendió las especulaciones sobre una posible crisis con su esposo.

En el clip, la actriz aparece sola, cantando un fragmento de “La Perla” de Rosalía, canción viral por interpretarse como una tiradera a un ex amor. A esto se sumó un texto que no pasó desapercibido: “yo en la primer diferencia con mi señor esposo”.

Por si fuera poco, en la descripción escribió: “Como cuando no me da los buenos días por ejemplo”, lo que muchos interpretaron como el motivo de una pelea de esposos.

Fuente: Tribuna del Yaqui