Alicia Villarreal, de luto: La cantante anuncia muerte de Francisco y comparte triste mensaje

Ciudad de México.- La reconocida cantante de rancheras, Alicia Villarreal, a través de sus redes sociales acaba de anuncia que se encuentra vestida de un doloroso luto ante la tan lamentable muerte de Francisco, un ser querido al que le dedica triste mensaje de despedida.

La intérprete de temas como Te Quedó Grande la Yegua no está teniendo su mejor inicio de año, debido a que se ha especulado que habría terminado su romance con el empresario y creador de contenido, Cibad Hernández, a causa de que este le habría pedido prestado 15 mil dólares que ella se negaría a darle, ocasionando que este se enfureciera con ella, comenzando una intensa discusión que haría pedirse un tiempo.

Hasta el momento, la exvocalista de Grupo Límite no se ha pronunciado sobre el hecho de que volvería a la soltería, pero, sí ha reaparecido en redes sociales para dar una triste noticia a través de su cuenta de Instagram, con respecto a que perdió a Francisco García, padre de su director musical, que para ella también era parte de su familia ante todos los más de 20 años que han trabajo juntos.

Ante esto, la intérprete de Te Aprovechas demostró que aunque no es su familia de sangre, sí era parte fundamental de su vida y lo consideraba como una parte de su núcleo cercano, compartiendo un triste mensaje de despedida en el que señala que siempre lo van a recordar: "Hoy acompañamos con el corazón a nuestro querido director musical ante la partida de su padre, Francisco García. Su partida deja un silencio difícil de llenar, pero también una vida que permanece en los recuerdos y el amor de su familia".

Finalmente, en sus redes sociales los internautas no dudaron en demostrarle a la regiomontana que están a su lado en los buenos y malos momentos, por lo que compartieron sus mensajes de condolencias, externando que deseaban que todos pudieran encontrar pronto un consuelo para este nuevo difícil momento que atraviesa en este nuevo año.

Alicia se despide de Francisco. Instagram @lavillarrealmx

