Café Tacvba sale de Spotify, Natanael Cano se salva de ir a prisión y más en Tribuna Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres mantenerte informado de lo que hacen y dicen tus artistas favoritos o quieres conocer actualizaciones de tus programas preferidos, haz llegado al lugar indicado porque a continuación te mostraremos la edición más reciente del Tribuna Top 3 Espectáculos. En el resumen este jueves 8 de enero entérate que el vocalista de Café Tacvba, Rubén Albarrán, informó que la banda solicitó a Universal Music y Warner Music México que retiren de Spotify el catálogo del grupo.

Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora

Disney revela a los protagonistas para el live-action de Rapunzel

La actriz Teagan Croft y el actor Milo Manheim serán Rapunzel y Flynn Rider en la próxima entrega de acción real de Enredados. De acuerdo con la información disponible, el rodaje comenzará en junio de 2026 en Londres. Aunque Disney aún no ha revelado una fecha oficial de estreno, el calendario apunta a que Enredados será uno de los títulos fuertes del estudio en los próximos años.



Natanael Cano se salva de ir a prisión

Recientemente la defensa legal del cantante Natanael Cano interpuso un recurso jurídico ante instancias federales para proteger la libertad del artista, impidiendo que autoridades mexicanas lo puedan detener mientras el juicio de garantías se encuentra en etapa de revisión. En términos legales, esto significa que la libertad de Cano queda a disposición exclusiva de la autoridad federal hasta que se emita una resolución definitiva sobre la constitucionalidad del acto reclamado.

Café Tacvba sale de Spotify

El vocalista de Café Tacvba, Rubén Albarrán, informó que la banda solicitó a Universal Music y Warner Music México que retiren de Spotify el catálogo del grupo, a fin de no financiar guerras y acciones reprobables de Estados Unidos. Antes de presentar su postura pública, Albarrán detalló que la decisión del grupo responde a una suma de factores que, desde su perspectiva, afectan tanto a los músicos como a la sociedad en general.

Fuente. Tribuna del Yaqui