Carlos Quirarte, conductor de 'Al extremo', es víctima de dos BRUTALES ROBOS; estalla y exhibe a los culpables

Ciudad de México.- Carlos Quirarte, conductor de Al extremo, tuvo un mal inicio de año y es que denunció haber sido víctima de dos robos, ocurridos de la manera más inesperada. A través de sus redes sociales, el especialista en espectáculos mexicanos lanzó una advertencia directa a sus seguidores, a quienes pidió que "se pongan abusados" y extremen precauciones para evitar situaciones como las que él vivió recientemente, derivadas de su exceso de confianza.

Carlos Quirarte denuncia robo en el banco y alerta a sus seguidores

El productor encendió las alertas entre sus seguidores luego de revelar que fue víctima de dos robos en semanas recientes; los hechos ocurrieron en un banco y el otro en su propia casa. A través de sus cuentas de redes, el conductor de televisión compartió su molestia y pidió a la gente extremar precauciones.

Me vieron la cara, me robaron, muchachos, en el banco, así que cuando saquen dinero del banco, para empezar, pónganse abusados, muchachos, y dos, cuenten el dinero que les den en la caja", señaló el conductor.

El primer incidente ocurrió cuando acudió al banco a retirar dinero. De acuerdo con su testimonio, algo irregular sucedió durante la entrega del efectivo en caja. Aunque no reveló el nombre de la institución bancaria ni la cantidad que perdió, dejó claro que el caso ya está siendo investigado por las autoridades.

No voy a decir el banco, no voy a decir más detalles porque estamos en una ardua investigación, pero me robaron una lana, pero pues así son de ratas", compartió en su cuenta de Instagram.

El segundo robo pasó cuando, antes de vacaciones, fue engañado en su propio hogar por personas que ingresaron bajo el pretexto de realizar una reparación. El periodista no dio más detalles sobre los responsables, pero insistió en advertir a sus seguidores sobre la importancia de verificar a quién permiten entrar a sus hogares.

Antes de irme de vacaciones también me robaron; se metieron a mi casa a componer una lavadora y no la compusieron, después desaparecieron de la vista, así que mucho cuidado con quién meten a su casa", relató.

¿Quién es Carlos Quirarte, conductor de 'Al extremo', que ha sufrido dos robos?

Carlos Quirarte nació en Guadalajara, Jalisco, en 1984. Desde joven mostró interés por la comunicación, lo que lo llevó a estudiar la licenciatura en Comunicación en la Universidad del Valle de México. Sus primeros pasos en los medios los dio en TV Azteca Jalisco, donde se formó como reportero de calle y redactor en noticieros locales. Esta base periodística le dio las herramientas necesarias para afrontar con solidez los retos de la televisión nacional.

Carlos Quirarte es un rostro ampliamente reconocido en la televisión mexicana. Su presencia constante en programas de entretenimiento, actualidad y realities lo ha posicionado como una figura carismática, versátil y profesional. Desde sus inicios como reportero en Guadalajara hasta su participación reciente en MasterChef Celebrity México 2025, su trayectoria refleja una carrera en constante evolución, donde la cercanía con el público y el compromiso con la comunicación marcan la pauta. En este artículo presento su biografía completa, basada en datos verificados y actualizados, así como un análisis de su perfil y proyección. ¿Quién es Carlos Quirarte, conductor de ‘Al extremo’ que ha sufrido dos robos?

Fuente: Tribuna del Yaqui