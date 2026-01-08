"Corrí a emergencias": Vadhir Derbez reaparece tras terrible urgencia médica y narra el aterrador momento

Ciudad de México.- El reconocido actor y cantante mexicano, Vadhir Derbez, acaba de reaparecer en redes sociales, para revelar que desgraciadamente tuvo que correr a emergencias pensando que iba a perder a uno de sus seres más amados a causa de una terrible urgencia médica, y con su usual sentido del humor narró el aterrador momento.

El hijo de Eugenio Derbez en los últimos meses ha estado en el centro del escándalo, debido a que se le acusó de no haber estado para su hermana mayor, la también actriz y presentadora, Aislinn Derbez, cuando falleció su madre, Gabriela Michel, hecho al que salió a defenderse y a la familia, dejando en claro que no tiene porque publicar en sus redes sociales lo que hace o no, y si es que apoya a su hermana.

Ahora, tras la serie de dimes y diretes en el caso, el intérprete de temas como Morrito ha vuelto a estar en el centro del ojo público, y no por críticas o una polémica, sino por despertar la preocupación entre sus millones de seguidores, debido a que reveló que vivió uno de los sustos más terribles de toda su vida, que lo obligaron a encontrar un doctor, pues era una situación de vida o muerte, sin embargo, su vida no estaba en riesgo, sino la de su amada perrita, Nala.

Vadhir Derbez defiende a su papá Eugenio Derbez de críticas por realizar una transmisión tras el fallecimiento de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez.



Según el actor de El Valet, en uno de sus paseos con su perrita, que ha dicho quiere como su hija, se comió algo del piso, cosa que él no sabe que fue, pero que la hizo vomitar mucho a nivel de que no retenía nada, ni siquiera las pastillas para que dejara de hacerlo por lo que corrió a emergencias: "Nalita se enfermó porque comió algo que no debía. Estuvo vomitando muchísimo y corrí a emergencias para que la canalizaran y pudieran darle medicamentos y fluidos. Ya que cualquier pastilla la vomitaba".

Por fortuna, tras el terrible susto de pensar que iba a perder a uno de los res que más amaba, los médicos veterinarios lograron salvar la vida de Nala y actualmente se encuentra en casa terminando de recuperarse y retomando sus rutinas diarias de manera normal: "Me asusté cab..., pero Nala es una perra empoderada, que nada la detiene y se da a respetar. Así que se mejoró y dejó de tragar cuanta estupidez se le cruzaba en el piso".

Vadhir habla de su perrita Nala. Instagram @vadhir

Fuente: Tribuna del Yaqui