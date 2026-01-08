Drama en la Realeza: Filtran que Príncipe Harry se distanciaría del Rey Carlos III por dinero

Londres, Inglaterra.- De nueva cuenta el drama invade la Realeza, debido a que recientemente se publicó otro libro en el que se habla sobre las tensiones familiares dentro de la monarquía británica, y han filtrado que el Príncipe Harry se distanció de su propio padre, el Rey Carlos III, a causa de las negativas de dinero, cuando este le solicitaría que lo apoyara para pagarle la seguridad a su familia en Estados Unidos.

Como se sabe, desde el año del 2020 ha sido tema de conversación la disputa familiar entre Harry con su propio padre y su hermano mayor, el Príncipe William, después de que dejó la Corona británica para irse a Estados Unidos, en donde ha dado entrevistas en los que ha tachado a su familia de ser racista y clasista. Ahora, a seis años de que se desatara todo el caos, ha salido el libro The Windsor Legacy, que pone en la mira dicho pleito.

Esto debido a que según el libro antes mencionado, la molestia del antiguo Duque de Sussex es debido a que cuando se fue lejos del Reino Unido, fue directamente con su padre, para que lo apoyara ante su abuela, la hoy difunta Reina Isabel II, y le solicitó apoyo económico, pero la respuesta de Carlos III fue un contunden: "No soy un banco", dejando en claro su rechazo a lo que consideró demandas excesivas.

La relación entre el rey Carlos III y el príncipe Harry está más distante que nunca… ¿Qué pasó? Estas podrían ser algunas de las decisiones que enfriaron el vínculo padre-hijo uD83DuDC51uD83DuDC94uD83CuDDECuD83CuDDE7 ¿Hay posibilidad de reconciliación? pic.twitter.com/dAcKa8oG5p — Panorama del Heraldo (@PanoramaHeraldo) March 31, 2025

En el libro de Robert Jobson, declara que pese a que el hijo del fallecido Príncipe Felipe de Edimburgo en realidad sí deseaba apoyar a su hijo menor, no pudo hacerlo porque al ser en ese momento el futuro rey del Reino Unido sabía que existen responsabilidades y protocolos que deben respetarse y que no puede saltarse solamente por un beneficio propio, o al menos para él era de esa manera.

Finalmente, en el libro también señala que la Isabel II fue la que tomó la decisión de no encargarse de Harry y Meghan Markle con su decisión de dejar la Realeza, y le habría delegado a su hijo mayor, Carlos la gestión de las relaciones con Harry, especialmente en asuntos económicos y comunicaciones familiares, aumentando la carga emocional sobre el monarca, para probar su desempeño.

No hay divorcio entre el príncipe HARRY y su esposa, -para los que festejaban la noticia-, el hijo del rey CARLOS III se ha encargado de desmentir los rumores. uD83DuDCA5 #Hola pic.twitter.com/OA44DAPExR — Laura Estrada Tv (@LauraEstradaTv) December 5, 2024

Fuente: Tribuna del Yaqui