Horóscopos HOY Nana Calistar VIERNES 9 de enero 2026: Esto dice la carta del Rey de Oros en el tarot para tu signo

Ciudad de México.- Este viernes 9 de enero de 2026 llega con una energía de definición y responsabilidad, ideal para cerrar la semana sin dejar cabos sueltos. En el tarot domina la carta del Rey de Oros , símbolo de estabilidad, madurez y control de recursos. Esta carta indica que es momento de actuar con cabeza fría, cuidar el dinero, el tiempo y la energía emocional. Nana Calistar advierte: no confundas seguridad con terquedad; ser firme también implica saber ajustar.

De acuerdo con la vibra que marca Nana Calistar, los astros empujan a tomar decisiones prácticas y a dejar de posponer aquello que ya sabes que tienes que resolver. Lee con atención en TRIBUNA el mensaje energético del día, porque lo que acomodes hoy te dará tranquilidad para avanzar con paso firme.

Horóscopos de Nana Calistar para este viernes 9 de enero de 2026

Aries

Cierras la semana con prisas y eso puede jugarte en contra. No tomes decisiones al vapor. En el amor, deja de reaccionar desde el coraje; no todos te quieren llevar la contra. Buen día para ordenar pendientes y bajar el estrés.

Tauro

Este viernes te pide firmeza. No te eches para atrás en decisiones que ya pensaste bien. En el amor, alguien espera hechos y no excusas. En el dinero, cuida gastos innecesarios porque luego andas contando monedas.

Géminis

La mente anda rápida, pero necesitas enfoque. No quieras hacer todo al mismo tiempo. En el amor, una conversación aclara malentendidos. En lo laboral, evita chismes, no te metas donde no te llaman.

Cáncer

Las emociones se estabilizan, pero sigues sensible. No cargues problemas ajenos. En el amor, aprende a poner límites sin sentir culpa. Buen día para cerrar la semana con calma y paz mental.

Leo

Viernes de resultados. Lo que hiciste bien se nota, y lo que no… también. En el amor, deja el orgullo a un lado si quieres avanzar. En lo personal, alguien reconoce tu esfuerzo, acéptalo sin exagerar.

Virgo

Cierras la semana con sensación de cansancio, pero también de avance. No te critiques tanto. En el amor, deja de analizar cada detalle, no todo tiene que ser perfecto. Buen día para organizarte y planear.

Libra

Este viernes te empuja a tomar una decisión que has evitado. En el amor, ya no sigas sosteniendo algo por costumbre. En lo económico, mejora la cosa si dejas de gastar por quedar bien con otros.

Escorpio

Tu intuición sigue fuerte, hazle caso. No ignores señales claras. En el amor, una verdad sale a la luz y te deja más tranquilo. Buen día para cerrar ciclos y no mirar atrás.

Sagitario

La semana te deja una lección: no todo se puede tomar a la ligera. En el amor, alguien espera compromiso real. En lo laboral, termina lo pendiente antes de pensar en el descanso.

Capricornio

Viernes productivo si no te sobrecargas. Aprende a soltar un poco el control. En el amor, expresa lo que sientes, no todos adivinan. En lo económico, estabilidad si sigues firme.

Acuario

Ideas nuevas rondan tu cabeza, pero este día es para cerrar, no para empezar. En el amor, evita discusiones innecesarias. Habla claro y sin rodeos. Buen momento para descansar la mente.

Piscis

Día para soltar tensiones y cuidar tu energía. No te enganches en dramas ajenos. En el amor, se fortalece un vínculo si hablas desde el corazón. Date permiso de cerrar la semana en calma.

Fuente: Tribuna del Yaqui