Karime Pindter revela que rechazó invitación exclusiva de Bad Bunny a su concierto por este motivo

Ciudad de México.- La reconocida influencer y presentadora mexicana, Karime Pindter, recientemente brindó una entrevista a Imagen TV, en la que por primera vez revela porqué rechazó la invitación que le hizo el reconocido cantante puertorriqueño, Bad Bunny, a uno de sus conciertos en la Ciudad de México, señalando que considera que tuvo un muy fuerte motivo para no presentarse.

Como se sabe, el intérprete de DTMF, durante su gira de conciertos tiene en el escenario un apartado que se llama La Casita VIP, en la que suben los más famosos del país que visita para que bailen y canten con él en el concierto que está impartiendo. En México se vio a celebridades como Galilea Montijo y Diego Boneta, por lo que en el programa Hoy abordaron el tema en un programa al aire en el que Pindter estaba de invitada.

La exhabitante de La Casa de los Famosos México, en ese momento declaró que ella, al igual que Boneta, Eiza González, Montijo y el resto de famosos que subieron, también fue invitada, pero que al final simplemente no aceptó y no se presentó al tan esperado y comentado espectáculo del 'Conejo Malo', causando un gran revuelo en redes sociales por esta situación, en el que afirman que lo despreció.

Ahora, a varias semanas de estas declaraciones, en una entrevista para Sale el Sol, Karime declaró que en los medios de comunicación que replicaron la información, le pusieron mucho dramatismo al decir que lo había rechazado, cuando en realidad no fue por cuestiones laborales, ya que "tenía que cuidar mi voz, mi cuerpo, mi espíritu y desveladas", al estar conduciendo La Más Draga, dejando en claro que no fue mala onda, sino que "nomás no fui porque estaba ocupada".

Finalmente al ser cuestionada de la separación de su exnovio, Luis 'El Potro' Caballero y Fernanda de la Mora, Karime destacó que solo espera que hagan feliz a su hijo aunque hayan terminado la relación, que les desea lo mejor y aunque sabe que es difícil cada separación, les desea que siempre busquen lo mejor y sigan creyendo en el amor pues son guapos y jóvenes, que pueden rehacer su vida como desees.

