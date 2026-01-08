¿Le fue infiel? Paola Rojas confirma separación de Marcelo Imposti y hace inesperada confesión

Ciudad de México.- Una vez más el nombre de la reconocida presentadora de Televisa y reportera mexicana, Paola Rojas, estará en el centro del escándalo, debido a que acaba de confirmar su separación amorosa del famoso empresario mexicano, Marcelo Imposti, a casi dos años de comenzar su relación sentimental, y en redes sociales hizo un a inesperada confesión.

Como se sabe, la expresentadora de Al Aire con Paola Rojas, hace siete años que se separó de manera definitiva del exfutbolista, Luis Alberto Alves, mejor conocido como Zague, a causa de una infidelidad que se hizo pública. Por varios años la presentadora se mantuvo soltera, hasta el 2023 que se dio la oportunidad de volver a enamorarse, y aunque al inicio mantuvo el nombre en secreto, tras meses saliendo, lo presentó y presumió en varias ocasiones su amor.

Ahora, durante una entrevista para Despierta América, Paola al ser cuestionada sobre el amor, ella dejó en claro que sigue creyendo en este y la felicidad, pero, cuando se mencionó el matrimonio la exintegrante de Netas Divinas dejó en claro que no está entre sus planes: "Si no me he cansado de ser feliz, déjenme en paz. No, para qué me caso, yo ya me casé una vez, yo ya me multipliqué, eso ya".

Ante esto, se le cuestionó si por lo menos pensaba mudarse con su pareja este 2026, Paola cuestionó si a quién se referían, y cuando los reporteros de inmediato preguntaron por su novio, sospechando sobre que algo podría estar mal, Rojas inesperadamente confesó que se encuentra soltero, pero que el que no tenga novio, no significa que anda sola por el mundo: "Pues tenía. Eso, soltera pero no sola".

Finalmente, se negó a dar detalles de su separación amorosa, pero destacó que es super necesario estar con una persona que te permita crecer y ser mejor persona cada día, y ahora, ante su se separación se tomará un tiempo para conocerse una vez más: "Sí, es súper necesario, eso es lo que yo creo que es súper necesario, eso es lo que me pide, digamos, el alma en esta etapa, como encontrarme, acomodarme y hacia allá voy".

Fuente: Tribuna del Yaqui