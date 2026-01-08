Luis Guzmán, 'Homero' en 'Merlina', se alza contra de ICE tras asesinato a Renee Good: "Idio..."

Los Ángeles, Estados Unidos.- El reconocido actor de raíces puertorriqueñas, Luis Guzmán, recientemente empleó sus redes sociales para compartir un video con su más sincera opinión, en la que se alza en contra del ICE, y de la manera en que Donald Trump, está manejando su jurisdicción, después del indignante asesinato de Renee Good, por lo cual los ha llamado un "grupo de idio..." que tienen un "caos".

Hace unas horas que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), se ha colocado en tendencia en redes sociales, dividiendo opiniones entre los que apoyan su actuar y los que los condenan, después de que se viralizara el momento en el que un grupo de agentes en Minnesota tiene acorralada a una mujer en su auto y cuando ella lo mueve, presuntamente para huir, abren fuego en su contra y uno de estos le dispara en la cabeza, acabando con su vida.

Como era de esperarse, no se hizo esperar la reacción de internautas en X, antes conocido como Twitter, en el que critican la forma de actuar de dichas autoridades, mientras que Trump aseguró que solamente hacían su trabajo y que la mujer era una "terrorista doméstica". La mujer fue identificada como Renee, tenía 37 años de edad era esposa y madre de tres hijos que vivía en Minessota, Estados Unidos.

Renee Nicole Good, a 37-year-old wife & mother, from Minneapolis, Minnesota, was killed today by Donald Trump's ICE agents.



After shooting her while she attempted to drive away, they denied her medical treatment.



Her President offers no sympathy for her avoidable death, nor… pic.twitter.com/pLSSgCOf1E — Rahul SA uD83CuDDFFuD83CuDDE6 (@Rahul_AJ_1990) January 8, 2026

Pero, uno de los famosos que se han pronunciado a este acto fue el actor nacionalizado estadounidense, que es mayormente conocido en la actualidad por su papel como 'Homero Addams' en la serie de Merlina en Netflix. Mediante un video, Guzmán se dijo molesto por lo sucedido, señalando que los agentes del ICE son uno "idio..." que "están fuera de control", que de hacer su real trabajo como la ley lo exige "esto nunca debería suceder".

Ante esto, Luis declaró que no se puede seguir permitiendo este tipo de violencia de gente que debe de promover la ley, la justicia y la paz, destacando que solamente están transformando a Estados Unidos en algo negativo y arman un "caos" entre todas sus mentiras: "Esto no puede seguir así. Están matando a gente inocente. Esto es un caos. Esto no es Estados Unidos. Son un grupo de idiotas ilegales que intentan hacer leyes que no funcionan y mienten una y otra vez".

Actor Luis Guzman on the ICE murder of Renee Good: “These ICE idiots are out of control. This should never happen. This can’t continue this way. Innocent people are being killed. This is mayhem. It’s not America. This is a bunch of unlawful idiots trying to make laws that don’t… pic.twitter.com/CiCofJdlqC — Marco Foster (@MarcoFoster_) January 8, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui