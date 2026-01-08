¿Quién gana HOY en 'Exatlón México' la Villa 360? Ella se colgaría la Medalla Femenil este 8 de enero

Ciudad de México.- Todo parece que en el Exatlón México las cosas seguirán poniéndose muy interesantes, ya que los azules podrían mantener a los rojos entre las cuerdas esta semana 15. Esto, pues según los spoilers se sabe quién ganará la Villa 360 la noche de este jueves 8 de enero del 2026, además de que mujer sería el que va a dominar en la competencia por la Medalla Femenil.

En los adelantos que día a día comparten cuentas de spoilers, se dice que los ánimos en el reality deportivo de TV Azteca, van a estar que arden, en especial para el equipo rojo que terminó la semana 14 con la eliminación de Jair Sánchez, y han comenzado la semana con el pie izquierdo, ya que los azules han ganado la mayoría de las recompensas que se han puesto en juego desde el pasado lunes hasta el pasado miércoles 7 de enero.

Aunque no se sabe en concreto quién se colgará la Medalla Femenil, la cual es la quinceava para los mujeres que se pone en juego, dado a que esta semana es de eliminación femenina, y le da una vida extra a quien la porte en los Duelos de Eliminación, se ha dicho que por estadísticas es muy probable que una vez más sea para los atletas más experimentados, como Evelyn Guijarro, o incluso para Katia Alejandra, aunque de quedarse en los rojos podría ser de Paulette Gallardo.

¿Quién se llevó la experiencia acuática en #ExatlónMéxico? uD83EuDD29uD83DuDE4C Sin duda alguna vivimos una gran Batalla Colosal entre Rojos y Azules. uD83DuDD35uD83DuDD34 https://t.co/8YmvEdnmTV — Exatlón México (@ExatlonMx) January 8, 2026

Por este motivo es que señaló que en cuando al tema de quienes ganarán la casa grande, con mejor comida y comodidades, según los informes, serán una vez más los del equipo de Koke Guerrero, los que logren tener una defensa exitosa como el pasado lunes 5 de enero del año en curso, mandando por tercera ocasión consecutiva a los rojos a las Barracas, lo que causaría más tensiones entre ellos.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad los rojos motivados para no pasarla tan mal tras perder todas las recompensas, volverían a la Villa 360.

Fuente: Tribuna del Yaqui