Tensión en 'Exatlón México'': Humberto Noriega humilla a atleta azul y TV Azteca estalla: "Qué naco"

Ciudad de México.- El reconocido atleta rojo, Humberto Noriega, recientemente está dando de que hablar entre los millones de seguidores del Exatlón México, debido a que de nueva cuenta elevó las tensiones, pues durante una de las competencias que ganó su punto, lo festejó al humillar a un atleta azul, ocasionando que los espectadores de TV Azteca estallaran y lo tacharan de ser "un naco".

El pasado miércoles 7 de enero del 2026, en el reality deportivo de TV Azteca se enfrentaron los rojos y azules para saber quienes ganarían el premio de la Batalla Colosal, que consistía en un paseo acuático. Los escarlatas al haber obtenido el triunfo en la Medalla Varonil, ya que se la quedó Humberto, estaban con los ánimos encendidos buscando llevarse la recompensa, tras casi una semana de perder básicamente en todo.

Durante esta competencia tan importante, Humberto dio el segundo punto, tratando de buscar la remontada de su equipo que iba perdiendo en ese momento 1 a 5, y al festejar que sí cumplió su objetivo contra Alejandro Aguilera, no dudo en festejar de una manera clara y concisa, que en el pasado ya había causado controversia cuando lo hizo por primera vez Mario 'El Mono' Osuna al azul Adrián Leo.

Humberto "Prime Time" Noriega consigue su cuarta Medalla Varonil. ¡Muchas felicidades! uD83DuDE4CuD83CuDFFBuD83EuDD73uD83CuDFC5#ExatlónMéxico uD83DuDC9A EN VIVO AHORA uD83DuDC49 https://t.co/2DzbKfVCjR

Lunes a viernes uD83DuDD56 8:30PM. por Azteca UNO. pic.twitter.com/1uNlGaPFpH — Exatlón México (@ExatlonMx) January 8, 2026

Este indignante festejo para el público, se trata de que Humberto se puso en cuatro puntos, o sea se sostuvo con pies y manos, alzando una de sus piernas dobladas fingiendo que estaba haciendo pipí en la pierna de su oponente, muy al estilo de un perro cuando marca territorio, dejando claro el mensaje de que simplemente es superior a él. Por su parte, Alejandro solamente se mantuvo quieto y se río de la provocación.

Como era de esperarse, el público de la competencia no duró en reaccionar, señalando que era una actitud muy "antideportiva", también le festejaran que no se dejara humillar por nadie que él puede solito hacer eso.

Fuente: Tribuna del Yaqui