¿Terminó con Humberto Zurita? Stephanie Salas da contundente respuesta a VIDEO al pelear con el actor

Ciudad de México.- Stephanie Salas acaba de dar una contundente respuesta con respecto al VIDEO al pelearse con Humberto Zurita, ¿terminó con el actor de Televisa?

A través del canal de YouTube de Jadri Paparazzi, se filtró el video en el que los exactores de TV Azteca, salieron de restaurante ubicado en una plaza de la CDMX, se pasearon por el lugar viendo diferentes tiendas y sus artículos, pero, de un momento, el paseo se volvió tenso entre la pareja y comenzaron a discutir. Según lo relatado por los creadores de Kadri y lo que se ve en el video, el también exactor de Televisa fue el que se molestó y comenzó a discutir con Salas

El actor de Cielo Rojo estuvo haciendo ademanes con las manos que demostraban que estaba alterado, mientras intentaba hacer valer su argumento, y por su parte, la intérprete de Ave María, simplemente lo observó sin perder la compostura, calmada y no se puso a discutir, incluso se puede ver como en un momento solo le pide su bolsa a él y cuando se la entrega solamente se adelanta con calma y lo deja atrás discutiendo solo.

¿Cómo reaccionó Stephanie Salas?

Como era de esperarse, ni el viudo de Christian Bach o la hija de Sylvia Pasquel se han pronunciado a esta tormenta mediática, por lo que sigue siendo una completa incógnita que es lo que habría despertado tanto la ira de Humberto, que en el pasado siempre se había mostrado imperturbable y todo parecía que entre ambos no habrían escándalos públicos, más allá de los rumores a los que ya han estado expuestos al inicio de su romance.

Pero, aunque ninguno ha hablado sobre este tema en particular, la exparticipante de MasterChef Celebrity, compartió a través de su cuenta de Instagram una foto al lado de su hija, Camila Valero, junto a una felicitación de cumpleaños, siendo tomado para muchos como una clara respuesta a que no hará caso a los dimes y diretes en redes sociales.

Feliz cumpleaños a mi hermosa Cami. Todo el amor, todas las sonrisas, toda la felicidad, toda la luz, toda la belleza. Todo y más para ti, mi reina, te amo", escribió Stephanie.

En esta bella foto vemos a 5 GENERACIONES de la dinastía PINAL, empezando por la matriarca doña MARÍA LUISA HIDALGO, la gran SILVIA PINAL, SILVIA PASQUEL, STEPHANIE SALAS y una recién nacida MICHELLE SALAS, hija del cantante LUIS MIGUEL y primera bisnieta de doña SILVIA. pic.twitter.com/0VXRhJu9B1 — Doña Carmelita (@CarLon_2020) July 12, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui