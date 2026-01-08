Yolanda Andrade se reconciliaría con Verónica Castro tras acusarla de grooming y sacarla del clóset

Ciudad de México.- Según recientes informes, todo parece indicar que la famosa actriz y presentadora mexicana, Yolanda Andrade, en medio de su crisis de salud estaría a punto de reconciliarse con Verónica Castro, después de que ella fuera la que la sacó del clóset, asegurando un romance apasionado, y hasta acusarla de grooming. Al parecer, ambas van a sacar un proyecto juntas para contar la vida de la presentadora de Televisa.

Como se sabe, desde hace varios años que las actrices que aparecieron en Rosa Salvaje se encuentran peleadas y prefieren no hablar entre ellas, debido a que Yolanda afirmó que Castro también sentía atracción por las mujeres y aseguró que llegaron a casarse en secreto después de un fugaz romance. Dicha información fue negada rotundamente por la expresentadora de Big Brother VIP, asegurando que jamás hubo nada entre ellas.

Pero, aunque el tema de la boda fue lo que rompió las amistades, hace unas semanas el hilo de la tensión se estiró aún más, debido a que la presentadora de Montse y Joe a través de sus redes sociales la tachó de ser una mentirosa y de haberle hecho grommer, lo cual significa que emprende accione por Internet, con el objetivo deliberado de ganarse la amistad de menores de edad, creando una conexión emocional con los mismos, con el fin de ganarse su confianza y poder chantajear emocionalmente o abusar sexualmente de ellos.

"Ahora coleccionas mentiras" Yolanda Andrade RESPONDE a Verónica Castro luego de NO responder preguntas de la PRENSA. ¿Qué OPINAS de sus declaraciones? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/QRQWXr4LZb — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) October 7, 2025

El periodista de espectáculos Luis Magaña, quien compartió los detalles en el programa De historia en historia, donde aseguró que una fuente muy cercana a Yolanda Andrade le habló de los planes que tiene tras su padecimiento: "A mí me dejó muy impresionado, sobre todo la forma en la que me enteré, aparentemente van a cambiar un par de programas en la barra de Unicable porque quieren renovar, entonces van a empezar a hacer pilotos".

"Están buscando una producción porque Yolanda quiere hacer su bioserie y trae un poco de prisa de que la producción sea rápido porque quiere supervisar y quiere estar echando ojo de todo lo que se vaya a contar".

Fuente: Tribuna del Yaqui