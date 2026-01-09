¿Alicia Villarreal terminó con Cibad Hernández por dinero?, Netflix rechaza a Yuri  y más en Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Si te perdiste de las últimas noticias de los famosos y celebridades quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Espectáculos. En este resumen informativo te traemos la información sobre los últimos acontecimientos de tus artistas y celebridades favoritas. En la edición de este viernes 9 de enero, se mencionó que el romance entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández supuestamente habría terminado luego de que su novio le pidiera 15 mil dólares prestados.

Así comienza el Tribuna Top 3 Espectáculos

Demandan a Bad Bunny por 16 millones de dólares

El artista puertorriqueño Bad Bunny está siendo demandado por una mujer que asegura que usaron su voz sin su permiso en algunas canciones, lo que podría llevar a perder al famoso alrededor 16 millones de dólares. De acuerdo con información extraoficial, una mujer identificada como Tainaly Y. Serrano Rivera presentó el pasado 5 de enero de 2026 una querella en la que asegura haber enviado vía WhatsApp el audio "Mira puñeta, no me quiten el perreo", el cual se escucha en las populares canciones Solo de mí, del disco X100OPRE (2018), y también en EoO, perteneciente al álbum Debí tirar más fotos (2025).

Netflix rechaza a Yuri

La famosa cantante Yuri recientemente reveló que la plataforma de Netflix rechazó hacer un documental de su carrera porque al parecer no es lo suficientemente atractiva para el público. La cantante publicó en su cuenta de Instagram: "Lamentablemente a netflix no le interesó el proyecto de iconicatour ni modo, no le puedes gustar a todo el mundo".



¿Alicia Villarreal terminó con Cibad Hernández por dinero?

El romance entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández supuestamente habría terminado luego de que su novio le pidiera dinero prestado. Todo comenzó cuando los usuarios de las redes sociales comenzaron a crear rumores sobre la separación de Alicia y Cibad. ¿La razón? Un supuesto préstamo de 15 mil dólares que el conferencista le habría pedido a la cantante para saldar una deuda con la madre de sus hijas.

Fuente: Tribuna del Yaqui