Bad Bunny enfrenta DEMANDA por 16 millones de dólares por presunto uso no autorizado de una grabación

Ciudad de México.- Nuevamente se encuentra envuelto en la polémica Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, el famoso cantante puertorriqueño, quien en las últimas semanas no ha tenido el mejor panorama. Ahora enfrenta un problema todavía más delicado que el ocurrido hace algunos días, cuando fue señalado por presuntamente tocar una pieza no permitida en el Museo Nacional de Antropología, en la Ciudad de México.

¿Qué pasó ahora?

De acuerdo con información extraoficial, una mujer identificada como Tainaly Y. Serrano Rivera presentó el pasado 5 de enero de 2026 una querella en la que asegura haber enviado vía WhatsApp el audio "Mira puñeta, no me quiten el perreo", el cual se escucha en las populares canciones Solo de mí, del disco X100OPRE (2018), y también en EoO, perteneciente al álbum Debí tirar más fotos (2025).

Sin embargo, el motivo principal de la demanda es que, según la denunciante, el artista utilizó dicho material sin su autorización. Para la mujer, esto representó un conflicto mayor, ya que el audio fue distribuido con fines comerciales, especialmente porque hasta la fecha no ha recibido ninguna compensación económica por parte de la empresa que representa al llamado Conejo Malo, Rimas Entertainment LLC.

Por su parte, los abogados de la señora consideran que en este caso se estarían violando: "Derechos morales de autor en su modalidad de derecho moral de atribución". Es importante aclarar que no fue Bad Bunny quien recibió directamente la grabación. Con base en las declaraciones de Tainaly, ella envió el material al productor Roberto J. Rosado, conocido como La Paciencia, luego de que este se lo solicitara.

¿Cuáles serían las consecuencias para Bad Bunny?

Los representantes legales de la demandante exigen una indemnización de 16 millones de dólares y señalan que los presuntos delitos cometidos, de acuerdo con las leyes de Puerto Rico, serían la violación a la Ley de Derechos Morales de Autor, el derecho a la privacidad y el derecho a la propia imagen. Cabe destacar que, en caso de que el fallo sea favorable para la denunciante, dichos temas musicales podrían ser retirados de todas las plataformas digitales. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, el artista no se ha pronunciado públicamente sobre este asunto.

Fuente: Tribuna del Yaqui