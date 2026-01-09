Christina Aguilera se presentará en el Palacio de los Deportes: Cómo y cuándo comprar boletos en CDMX

Ciudad de México.- Christina Aguilera es una cantante estadounidense muy reconocida en México, pues cada vez que ha visitado el país ha causado una gran impresión positiva. Además, también influye que habla español, ya que su padre es ecuatoriano y su madre, quien es traductora, domina el idioma con fluidez. En esta ocasión, los fans mexicanos recibieron una enorme sorpresa.

Es oficial que la artista regresará a México en 2026, presentándose en el Palacio de los Deportes el 17 de marzo. Evidentemente, en redes sociales los fans no pudieron contener su emoción. De hecho, aún existen varias dudas sobre los precios y otros detalles necesarios para asistir, ya que hasta ahora solo se sabe que los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster. La preventa bancaria comenzará el 15 de enero y la venta general se abrirá un día después, el 16 de enero.

Desde entonces, sus fieles admiradores han empezado a proponer las canciones que podrían incluir en esta visita. Cabe destacar que, en su breve participación en el festival Tecate Emblema 2024, interpretó prácticamente los mismos temas que presentó en Las Vegas en 2025, incluyendo Dirrty, Genie in a Bottle, What a Girl Wants, Beautiful y Fighter. Asimismo, en español cantó Falsas esperanzas y Pero me acuerdo de ti.

(Ocesa)

¿Pocas expectativas de los fans?

Algunos seguidores temen que, al no haber trabajado en material nuevo, sus números musicales sean repetidos, ya que de hecho las interpretaciones que elige para cerrar sus conciertos suelen ser Show Me How You Burlesque y Let There Be Love. Por otra parte, ciertos usuarios aseguran que, a pesar de todo, vale la pena asistir debido al tremendo talento vocal de una de las artistas más reconocidas del mundo.

"La amo, pero desde Back to Basics, son raras y contadas las veces que hace un buen espectáculo. El X tour fue pésimo; adoro verla en vivo por su voz, pero el show deja mucho que desear. Aunque si fuera una experiencia similar a su segunda residencia en Las Vegas, posiblemente valga la pena", escribió el perfil de @EnriqueMargalli en X (antes Twitter), deseando que esta vez Christina Aguilera presente más material nuevo.

Fuente: Tribuna del Yaqui