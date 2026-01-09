Famosa plataforma de streaming rechaza a Yuri: La cantante revela se negaron a hacer documental

Ciudad de México.- La reconocida cantante mexicana, Yuri, recientemente sorprendió a sus millones de seguidores, después de que empleara sus redes sociales para revelar que fue rechazada por plataforma de streaming más famosa alrededor del mundo entero, Netflix, en una propuesta de negocios. Según lo dicho por la estrella de los 80's y 90's, los directivos de dicho plataforma se negaron a hacerle documental de su más reciente gira musical.

A lo largo del 2025, Yuri viajó por todo México y Latinoamérica para realizar las presentaciones programadas para su gira musical, a la cual tituló Icónica Tour, en el que interpretó su más famosas canciones desde sus inicios hasta la actualidad, incluso usó vestuario de las décadas de los 80's y 90's, cambiándolo según la canción y el álbum al que pertenecía, además de realizar las mismas coreografías de aquel tiempo, demostrando que sigue en forma.

Ante el nuevo concepto que se aventuró a realizar, pues en el pasado jamás había hecho algo por el estilo, la famosa intérprete de temas como Dame un Beso y El Apagón, decidió grabar sus presentaciones, el detrás de cámara, la preparación de coreografías, vestuario, maquillaje y toda la logística, mostrándole al mundo un poco de lo que hubo detrás de todo lo que se vio sobre el escenario.

¿Listos para volver al origen de todo?… pic.twitter.com/eeZKzRCksP — Yuri (@OficialYuri) January 8, 2026

Como era de esperase, dichas grabaciones estaban destinadas a un propósito, hacer un documental sobre esta gira y llevarlo a una televisora, ya sea TV Azteca o Televisa, incluso a alguna plataforma de streaming, como lo es Netflix, sin embargo, esta idea fue destruida por la página de contenido anteriormente mencionada, o al menos así lo reveló la propia cantante de origen veracruzano en sus redes sociales.

Una de las millones de fans que tiene la intérprete de La Maldita Primavera, le pidió a la cantante que se animara a hacer un documental con Netflix sobre ella, a lo que sin temor al que dirán, Yuri a través de su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, respondió que ya había hecho dicha propuesta, pero ellos la rechazaron: "¡HACEEEEE UN DOCUMENTAL PARA NETFLIX PORFAAAAA LO NECESITAMOS!" "Lamentablemente a @netflix no le interesó el proyecto de #iconicatour ni modo, no le puedes gustar a todo el mundo".

Lamentablemente a @netflix no le interesó el proyecto de #iconicatour ni modo, no le puedes gustar a todo el mundo ?? https://t.co/YIQmLSpCWM — Yuri (@OficialYuri) January 8, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui