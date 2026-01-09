Horóscopos Nana Calistar HOY SÁBADO 10 de enero 2026: Predicciones para tu signo zodiacal este fin de semana

Ciudad de México.- Este sábado 10 de enero de 2026 llega con una energía de ajuste emocional y conciencia personal, ideal para bajar el ritmo después de una semana intensa y revisar qué sí vale la pena seguir cargando. De acuerdo con la vibra que marca Nana Calistar, los astros empujan a hacer pausas inteligentes y a escuchar lo que el cuerpo y la intuición vienen avisando desde hace días.

En el plano de los astros, la energía favorece la reflexión, el descanso consciente y las conversaciones honestas. Este 10 de enero no es para el drama ni la prisa, sino para acomodar emociones, equilibrar energías y recargar fuerzas. Lee con atención en TRIBUNA el mensaje energético del día, porque el descanso y la claridad de hoy preparan el terreno para lo que viene la próxima semana.

Horóscopos de Nana Calistar para este sábado 10 de enero

Aries

Bájale dos rayitas a la intensidad. No todo se arregla hoy ni a tu modo. Este sábado es para descansar la mente y no buscar pleito donde no hay. En el amor, dale espacio a quien lo necesita o terminarás asfixiando la relación.

Tauro

Día ideal para consentirte sin culpa. Has cargado mucho y ya es hora de pensar en ti. En el amor, deja de aguantar cosas que no te hacen bien. El descanso te ayudará a aclarar decisiones importantes.

Géminis

Tu mente no para, pero el cuerpo sí necesita pausa. No te llenes de planes que no vas a cumplir. En el amor, alguien quiere atención real, no mensajes a medias. Buen día para reconectar contigo.

Cáncer

Las emociones se acomodan poco a poco. Este sábado te pide tranquilidad y menos drama. En el amor, habla desde la verdad y no desde el miedo. Cuida tu energía, no todos merecen acceso a ella.

Leo

No todo es protagonismo, hoy toca escuchar. Este día te enseña que a veces ceder también es ganar. En el amor, baja el orgullo si quieres armonía. Buen momento para relajarte y soltar tensiones.

Virgo

Sábado perfecto para ordenar tu espacio y tu cabeza. No te exijas productividad. En el amor, deja de analizar tanto y disfruta el momento. El descanso también es parte del progreso.

Libra

La balanza se inclina hacia tu bienestar si te atreves a decir “hasta aquí”. En el amor, no sigas sosteniendo lo insostenible. Date permiso de descansar sin sentir culpa.

Escorpio

Intenso, pero más consciente. Hoy no es para reclamar, sino para observar. En el amor, una conversación tranquila vale más que mil reproches. Buen día para soltar resentimientos.

Sagitario

El cuerpo te pide pausa y la mente reflexión. No todo es fiesta. En el amor, deja claras tus intenciones para no confundir. Este sábado te ayuda a acomodar ideas para la próxima semana.

Capricornio

Deja el trabajo tantito, el mundo no se va a caer. Hoy toca equilibrio. En el amor, muestra más emoción y menos rigidez. Descansar también es avanzar.

Acuario

Necesitas espacio y silencio para escucharte. No expliques de más. En el amor, evita discusiones innecesarias. Buen día para reconectar con lo que realmente quieres.

Piscis

Sábado de sanación emocional. Permítete sentir sin cargar culpas ajenas. En el amor, se fortalece un vínculo si hablas desde el corazón. Cuida tu descanso y tu energía espiritual.

Fuente: Tribuna del Yaqui