Humberto Zurita rompe el silencio a filtración del VIDEO de la pelea con Stephanie Salas en plaza

Ciudad de México.- El reconocido actor de melodramas mexicano, Humberto Zurita, acaba de brindar una entrevista a diferentes medios de comunicación, como Venga la Alegría, en el que tomó la decisión de romper el silencio con respecto a la filtración del video en el que aparece al pelear con Stephanie Salas en plena plaza de la Ciudad de México, mientras que tenían una cita romántica.

El pasado miércoles 7 de enero, se viralizó el video en el que los exactores de TV Azteca, salieron de restaurante ubicado en una plaza de la CDMX, y mientras que recorrían el lugar, algo pasó y el ambiente se tensó entre la pareja y comenzaron a discutir. Según lo relatado por los creadores de Kadri Paparazzi y lo que se ve en el video, el también exactor de Televisa fue el que se molestó y comenzó a discutir con Salas haciendo ademanes, mientras ella permanecía tranquila.

"Yo ni sabía que habían salido esas escenas. Hay gente que no tiene vida y entonces inventa una con el que puede, historias, ¿no?. ¿Imagínate que yo voy a manotear a Stephanie? Yo no manoteo a ninguna mujer. O sea, no manoteo ni a un hombre".

Humberto Zurita explota contra quienes difundieron el video donde tiene una pelea con Stephanie Salas.



VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m., por Azteca UNO

EN VIVO AHORA https://t.co/HOtOXmkBPv pic.twitter.com/9rp0NuVvEv — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) January 9, 2026

"Jamás me permitiría yo faltarle al respeto, no sólo a Stephanie, a ninguna mujer de mi vida. Yo tengo una educación muy muy cercana a la verdad, de mis padres, y no ofendería a una mujer nunca".

"Somos muy intensos al hablar, ¡eh! Yo me lo he puesto a pensar cuando vamos a comer y así, porque sí somos como… pues somos actores, somos intenso. Nos emocionamos y a lo mejor así alzamos las manos, pero no, nada extraordinario".

Stephanie Salas defiende su relación con Humberto Zurita ante video donde supuestamente discuten.



VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m., por Azteca UNO

EN VIVO AHORA https://t.co/HOtOXmkBPv pic.twitter.com/3eokJ5v5hD — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) January 9, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui