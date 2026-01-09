Juan Diego Covarrubias da contundente respuesta a conductora de Televisa tras acusarlo de violencia

Ciudad de México.- El reconocido actor de melodramas, Juan Diego Covarrubias, de nueva cuenta se encuentra dando de que hablar, debido a que en Imagen TV compartieron una entrevista en la que da contundente respuesta a su expareja, la conductora de Televisa Deportes y actriz, Edna Monroy, después de que en sus redes sociales despotricara en su contra y lo acusara de violencia moral.

Como se sabe, hace un par de días que Edna, al hablar de su matrimonio con el cuñado de Jacqueline Bracamontes, mencionó al actor de melodramas como La Vecina, en la que externó que él también fue parte de su pasado dolorosa, debido a que vivió violencia emocional, destacando en ese momento fue muy difícil, pero el ya haber podido salir de una relación de ese tipo, le hizo sentirse bien y dar las gracias de poder haber acabado con la violencia interna y actuar a tiempo en la actualidad.

Finalmente, mencionó que Covarrubias en el pasado la agredió de manera emocional, y comenzó a grabarla sin su consentimiento en momentos de tensión y no apropiados, y que tomó la elección de irse del lado de Enrique 'N', debido a que además de que la golpeó, también empezó a hacer lo mismo, y eso fue lo que la llevó a decidir tomar cartas en el asunto con el tema, resultando en la denuncia actual.

Ahora, en Sale el Sol compartieron un video en el que Juan Diego reaccionó a las acusaciones, declarando que él fue el que vivió un infierno al lado de Edna, que hubo muchas situaciones que podría hablar hoy en día respecto a este tema, pero no lo hace porque es un caballero y no tiene necesidad de hacer quedar mal a nadie, y por eso solo le puede desear lo mejor a su ex y quedarse tranquilo con su conciencia.

Finalmente, mencionó que él estaba preparándose para una demanda en contra de Edna, pero que al final decidió desistir porque no tiene necesidad de verse en medio de pleitos legales, además de que no tenía el tiempo ni la fuerza para darle seguimiento, pues su padre estaba muy enfermo en ese momento y prefirió atenderlo a él.

¡Juan Diego Covarrubias ARREMETE contra Edna Monroy tras ACUSARLO de V10L3NC14! ¿Vivió un TORMENTO en su relación? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/nsSp0dLmUk — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) January 9, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui