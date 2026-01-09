Julio Preciado le dice adiós al escenario: Tras crisis de salud confirma su retiro con última gira

Ciudad de México.- El reconocido cantante de banda, Julio Preciado, de nueva cuenta está dando de que hablar, pues le dice adiós al escenario después de más de 40 años de carrera, pues tras haber salido de una crisis de salud tomó la decisión de "vivir", y por eso es que ha confirmado que se retira este 2026, y por ese motivo es que trabaja para hacer un nuevo disco de duetos y última gira.

El intérprete de El Sinaloense, el pasado 11 de septiembre, mediante su cuenta personal de Instagram compartió un comunicado, en el que reveló que el motivo por el que tuvo que ser hospitalizado de emergencia y deberá de estar bajo observación médica, por los siguientes tres días, es a causa de un cuadro de neumonía, que fue provocado por haberse cargado de trabajo y no tener un día de descanso.

Ahora, en una entrevista para Venga la Alegría, mencionó que ha tomado la decisión de retirarse y este 2026 sea su último año sobre el escenario, debido a que ya había sacrificado demasiado y desea en estos momentos disfrutar de su familia, especialmente de sus nietos: "No fue sencillo. Para hacerme de un nombre, de un capital, y para que mis hijos llevaran la vida que tuvieron, tuvieron que hacerse sacrificios, como que su papá no estuviera presente… Es un precio que se paga, y que ahora quiero compensar disfrutando a mis nietos".

De la misma manera, declaró que no está enfermo y está en su capacidad vocal de manera perfecta, pero cree que ya tiene el derecho de irse a descansar y vivir más de su vida personal, ya descansar tras más de cuatro décadas de no tener un respiro del mundo del espectáculo: "Me quiero ir al cien por ciento de mis facultades, tanto físicas como vocales, pero sobre todo mentales, quiero ir a disfrutar de esta vida. De antemano, motivos como que ya no puedo, eso sí olvídense. Estoy cantando quizá mejor, como si tuviera 20 años, o mejor todavía".

Pero, para decirle adiós al escenario por todo lo alto, destacó que ha decidido hacer una gira mundial, en la que ya tiene varas fechas por México, Latinoamérica y Estados Unidos, además de estar en platicas para apartar nuevas presentaciones: "Ya estamos prácticamente confirmadas cinco fechas y estamos por confirmar otras tres más. En esta gira se tiene contemplado recorrer todo México y prácticamente todo Estados Unidos".

Finalmente habló del proyecto de duetos, y dijo que ya extendió o extenderá la invitación a agrupaciones como Banda El Recodo, Banda El Limón y Cristian Castro, y que algunos artistas ya confirmaron su participación. Las canciones serán inéditas: "Queremos dejar un disco con canciones nuevas, pero cantando conmigo ellos a dueto. Y la verdad yo creo que esa va a hacer la diferencia entre todo lo que han hecho mis compañeros, de no dejarles un clásico mío cantado por alguno de ellos".

