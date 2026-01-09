Laura Zapata arremete en contra del hijo de AMLO y se burla al llamarlo "pend..." por este motivo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la reconocida actriz y cantante de origen mexicano, Laura Zapata, está dando de que hablar, debido a que arremetió en contra del hijo de AMLO, y a través de sus redes sociales compartió un mensaje en el que se burla de él y para sorpresa de algunos, lo llamó "pend..." por lo que considera un motivo justo, que ha dividido las opiniones de sus miles de seguidores.

No es secreto para nadie que la actriz de Televisa es una fuerte opositora a todo lo que tenga que ver con el expresidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y por supuesto a todos los que tengan que ver con el partido de Morena. Es por este motivo que en varias ocasiones ha despotricado en contra de elecciones sobre su Gobierno y por supuesto también se le ha ido a la yugular a sus familiares.

En esta ocasión no ha pasado desapercibido el hecho de que una vez más ha tomado la decisión de arremeter en contra del hijo del expresidente, José Ramón López Beltrán, debido a que hace poco lanzó un comunicado en el cual le exige a una Inteligencia Artificial que le ofrezca una disculpa pública por haberse burlado de él, a causa de que señala que dio información inadecuada sobre él y lo ofendió.

Ante esto, Zapata mediante su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, para burlarse de esta situación, declarando que su abuela Eva Mangue era una mujer muy sabia, y tenía una frase en el que le dice que los pend... no necesitan estudiar y aún así parece que los hijos del expresidente mexicano lo hicieron y además los reprobaron: "Mi abuelita diría: 'Para pend..., no se estudia tú estudiaste y quedaste reprobado'".

