Luto en la música: Fallece hermana de famoso cantante del regional mexicano en accidente automovilístico

Culiacán, Sinaloa.- La tarde del pasado miércoles 7 de enero, se reportó un choque fatal de frente entre los ocupantes de un vehículo Nissan y una camioneta de redilas, en una carretera de Sinaloa, y a causa del fuerte impacto, una mujer y un hombre quedaron atrapados en la unidad particular. Tras la lamentable noticia, se ha confirmado que la fallecida es hermana de José Ángel Ledezma, mejor conocido como 'El Coyote'.

El personal de bomberos y de la Cruz Roja que se trasladaron al ejido El Corazón, a la salida sur de la capital del estado, tuvieron que efectuar varias maniobras para rescatarlos y trasladarlos a un hospital, donde poco después falleció la mujer de nombre Beatriz Elizabeth 'N', de 53 años de edad. Sobre su acompañante, este fue identificado como Martín 'N' de 62 años de edad, el cual permanece hospitalizado, bajo observación médica, sin que se conozcan aún los peritajes sobre las causas del choque de frente de ambas unidades.

El Coyote lamenta la muerte de su hermana

En relación a la mujer que falleció a causa de las lesiones que presentó por el fuerte choque contra una camioneta de redilas, cuyo conductor presentó algunas lesiones, sin que se ponga en riesgo su salud, se conoció que esta era hermana del cantante sinaloense de música regional, José Ángel Ledezma Quintero 'El Coyote'.

Reacción del regional mexicano ante la noticia

El hecho ha generado una inmediata ola de mensajes de condolencias dirigidos al intérprete y a su familia, quienes desde hace años son figuras conocidas dentro del ámbito del regional mexicano. Hasta el momento, el cantante José Ángel no ha publicado nada referente al suceso en sus páginas oficiales.

En el mensaje que circula ampliamente en redes sociales se lee: "Otra triste noticia envuelve el regional mexicano y sus figuras, esta tarde ha fallecido la señora Beatriz Elizabeth Ledezma, hermana del cantante José Ángel Ledezma 'El Coyote'".

Asimismo, se menciona que el artista habría tomado la decisión de cancelar sus próximas presentaciones, ante la tragedia familiar que atraviesa. Hasta ahora, el propio cantante no ha emitido un comunicado oficial, aunque la cancelación de compromisos ha sido mencionada por diversos medios y páginas especializadas.

