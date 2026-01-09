María León estalla contra su exnovio: “Espero que nadie se lo tope”

Ciudad de México.- La cantante y actriz María León estalló en contra de su exnovio y deseó que nadie pueda relacionarse con él, ya que, según sus palabras, la relación que vivió a su lado no finalizó en buenos términos. La bailarina se sinceró en una reciente entrevista sobre su salida de Playa Limbo, donde además terminó hablando sobre su vida sentimental, recordando a un exnovio con el que no terminó nada bien.

María León recuerda anécdota con un exnovio y lo llama "cucaracho"

En una entrevista con Melo Montoya, que fue compartida en YouTube el pasado 5 de enero, la cantante de éxitos como Locos recordó a un hombre con el que se relacionó y deseó que nadie pudiera relacionarse con él. Sin embargo, lejos de guardar rencor, María aseguró que hoy ve ese momento como una oportunidad para que todos encontraran su propio camino.

Espero que, de verdad, nadie se lo tope en su camino, pero sí es es realidad", precisó.

La cantante en distintas ocasiones ha sido relacionada sentimentalmente con Yahir

La intérprete nacida en la CDMX explicó que, aunque en su momento fue un proceso complicado, con el tiempo entendió que la separación permitió que Playa Limbo continuara más cómodo con su dinámica, mientras ella pudo desarrollarse en otros ámbitos. La artista usó la metáfora de un insecto para referirse al impacto persistente de esa experiencia:

Todos tenemos un cucaracho en la vida que no se muere ni echándole Raid".

Además, expresó su deseo de que otras personas no se enfrenten a la misma situación. Aunque no quiso identificar públicamente a su expareja, reconoció que la relación le sirvió para aprender a valorar su propia valía, tal y como lo hizo en 2023 en el canal de YouTube de Cora Nelda González, donde recordó que una de sus exparejas terminó con ella en el día de su cumpleaños, celebrado el 14 de febrero, en un restaurante.

Aunque en distintas ocasiones ha sido relacionada sentimentalmente con Yahir, la cantante volvió a desmentir cualquier romance y dejó claro que actualmente se encuentra soltera. De hecho, confirmó que hace poco terminó su relación con Allen Genkin, coreógrafo del programa Mira quién baila, con quien mantenía un noviazgo a distancia. Acerca de si alguna vez se llevó una desilusión, María dijo:

Sí, yo creo que a todos nos han desilusionado. La herida que más me ha desilusionado soy yo, porque permití, soy 100 por ciento responsable de lo que dejé que esa persona hiciera conmigo. Esa es la herida más grande que tengo", confesó.

Asimismo, la ganadora del reality ¿Quién es la máscara? explicó que eligió a alguien pensando que era de cierta forma, pero terminó mostrando otra cara, lo cual la sorprendió y decepcionó: "Así son los narcisistas psicópatas, pero fue muy revelador para mí y me ayudó a entender lo que quiero", dijo la cantante.

Fuente: Tribuna del Yaqui