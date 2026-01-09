Mhoni Vidente OFICIAL: Horóscopos de HOY viernes 9 de enero 2026; predicciones para tu signo

Ciudad de México.- El cierre de la primera semana completa de enero llega con movimientos energéticos clave que marcarán el ritmo de los próximos días. Este viernes 9 de enero de 2026, los horóscopos de Mhoni Vidente anticipan un panorama astral ideal para tomar decisiones, cerrar ciclos recientes y comenzar a ordenar los propósitos del nuevo año con mayor claridad. Si buscas claridad, ¡no dejes de leer los horóscopos de hoy!

Horóscopos de Mhoni Vidente para HOY viernes 9 de enero de 2026: La fortuna de tu signo zodiacal

Aries

Este viernes 9 de enero se presenta como un día de confrontaciones necesarias. Tendrás la oportunidad de aclarar malentendidos en el trabajo o con una figura de autoridad. No postergues conversaciones importantes, aconsejan los horóscopos de hoy.

Tauro

La energía favorece asuntos relacionados con el hogar, dice Mhoni Vidente. Podrías recibir noticias que te obliguen a reorganizar planes. En lo laboral, es momento de demostrar constancia y no entrar en conflictos ajenos que no te corresponden.

Géminis

Los horóscopos de hoy tienen buenas noticias para ti: Las comunicaciones fluyen, pero también pueden generar confusión si no eres claro. Revisa documentos, mensajes y acuerdos antes de confirmarlos. En el amor, alguien del pasado podría reaparecer.

Cáncer

Es un buen día para reorganizar tus finanzas y definir prioridades para el resto del mes. Evita prestar dinero o hacer promesas económicas que no estés seguro de cumplir.

Leo

Los astros te colocan en el centro de la atención, querido Leo; disfruta del amor de los demás. Puedes recibir reconocimiento por un esfuerzo reciente, pero también enfrentar críticas. Mantén la humildad y escucha consejos.

Virgo

La jornada invita a la introspección. Es probable que sientas cansancio mental acumulado, por lo que conviene bajar el ritmo. En el trabajo, no te sobrecargues con responsabilidades que no te corresponden directamente.

Libra

Este viernes favorece acuerdos, negociaciones y reconciliaciones, señalan los ???????horóscopos de Mhoni Vidente. Si hubo tensiones recientes, hoy es buen día para limar asperezas. En lo laboral, una propuesta puede abrirte nuevas oportunidades a corto plazo.

Escorpio

La energía del día impulsa cambios internos profundos. Es momento de soltar actitudes que ya no te funcionan. En temas laborales, evita reacciones impulsivas y analiza bien cada paso antes de tomar decisiones.

Sagitario

Un día propicio para retomar proyectos personales que dejaste pausados. La motivación regresa, pero será clave organizarte mejor. En el ámbito social, cuida lo que compartes, ya que no todos celebran tus avances, advierte la pitonisa.

Capricornio

Las responsabilidades se intensifican, pero también llega la posibilidad de consolidar metas importantes. Mantén el orden y la disciplina. En lo sentimental, evita el distanciamiento emocional y expresa lo que sientes.

Acuario

Este viernes trae ideas nuevas y soluciones creativas a problemas recientes. Es buen momento para innovar o proponer cambios en el trabajo. En lo personal, busca rodearte de personas que aporten estabilidad.

Piscis

La sensibilidad estará elevada, por lo que conviene proteger tu energía. Evita discusiones innecesarias y prioriza tu bienestar. En lo económico, un ajuste a tiempo puede prevenir complicaciones en los próximos días.

