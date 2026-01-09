Mhoni Vidente vivió secuestro que sacudió su mundo entero; su novio se involucró con el crimen organizado

Ciudad de México.- De nueva cuenta el nombre de la reconocida pitonista de origen cubano, Mhoni Vidente, está dando de que hablar, debido a que recientemente salió a la luz la historia del secuestró en Cuba, que ella sufrió y que causó que se sacudiera su mundo entero, debido a que su entonces novio se involucró con el crimen organizado, y con el cual se vengaron a través de ella. Afirma que ella predijo este terrible acto en su contra.

Ahora, después de que enfrentó tan trágico evento, Mhoni se ha convertido en una de las videntes más reconocidas del medio del espectáculo, teniendo espacios en la TV mexicana como en el programa Hoy, gracias a sus tan acertadas predicciones tanto a nivel político como social. En este 2026 ya ha tenido dos importantes aciertos, como el arresto de Nicolás Maduro, y el sismo que sacudió la Ciudad de México el 2 de enero.

A causa de la tendencia que ha logrado tener por esta situación, se recordó el momento en el que a finales de la década de los 90's fue secuestrada por causa de su pareja. Según la pitonista, el hombre era mayor que ella y señaló que también era muy poderoso, pero no por su dinero, sino por sus actividades delictivas, mismas que llevaron a que un enemigo de este la privara de su libertad como un ajuste de cuentas.

Mhoni Vidente >>>>>> Jalife pic.twitter.com/S4smpGUUjh — A L e uD835uDD4F (@l0rdAlexX) January 8, 2026

Según la vidente, ella misma vio su secuestro días antes, justo después de que se llevaron a su novio y otro hombre poderoso intentó ligarla, sin efecto alguno. De la misma manera, declararon que el secuestro en su contra, fue a causa de un ajuste de cuentas entre bandos criminales y que la condición para liberarla era que su supuesto novio soltara a dos hombres que tenía cautivos.

Por fortuna para ella, y como dijo que también predijo, tres días después fue liberada, incluso, afirmó haberle dicho al hombre que ordenó el secuestro que saldría con vida y así ocurrió. Finalmente, a Mhoni Vidente, tras el traumático evento, decidió alejarse de ese mundo tan peligroso y tomó su segunda oportunidad en el mundo, alejándose de todo lo que tuviera que ver con actividades delictivas.

La vidente Mhoni dice que va a caer el régimen de Zapatero en España en 2026 uD83DuDE01 pic.twitter.com/XvxNGncy6e — Muy.Mona/uD83CuDDEAuD83CuDDF8uD83DuDC9A (@Capitana_espana) January 8, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui