Pese a su amistad, Donald Trump afirma que no será indulgente con Sean 'Diddy' Combs y no lo liberará

Nueva York, Estados Unidos.- El actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de nueva cuenta está dando de que hablar, pues se ha afirmado que no será indulgente con el castigo que se le ha impuesto al famoso rapero, Sean 'Diddy' Combs, ante sus delitos, por lo que no lo liberará de prisión antes de que cumpla sus más de 50 meses tras las rejas, pese a su amistad pasada.

Como se sabe, después de varios meses de deliberaciones y ser encontrado culpable por abuso y trata de blancas, el rapero estadounidense fue sentenciado por los mencionados delitos, por los cuales, según la información brindada, pasará más de cuatro años en prisión, además de que deberá de pagar una multa, que se dice será valorada en solamente 500 mil dólares. Cabe mencionar que se ha dicho que podría alargarse su condena.

Antes de finalizar el 2025, en redes sociales se compartió un reporte y registros en la página oficial de la Federal Bureau of Prisons, en los que se ha dicho que la fecha de liberación de Combs fue aplazada, o sea, que pasará alrededor de dos meses extra tras las rejas, y que de ser estipulado para salir el 8 de mayo del 2028, en realidad sería hasta el 4 de julio del 2028. Hasta el momento se desconoce motivo por el que sería de esta manera, pero ha surgido el rumor de que Trump podría ayudarlo y sacarlo antes.

Fueron los propios abogados del intérprete de I'll be missing you mencionaron que ante la amistad que sostuvieron el actual presidente de los Estados Unidos con Combs, le enviaron una carta para pedirle un indulto, que es una gracia jurídica que perdona total o parcialmente una pena impuesta por un delito cometido. En su momento, se dijo que Trump estaría considerando reducir su condena a la mitad del tiempo, pero ahora, TMZ afirma que no es así.

Según el medio estadounidense, el padre de Baron Trump ha dejado en claro que no piensa otorgarle ningún tipo de indulto o perdón al rapero, y que deberá de "resignarse a cumplir toda su condena en prisión", incluso se señaló que Donald hasta buscaría negarle que se le acorte esa sentencia por buen comportamiento, como suele hacerse a los presos con un historial menos violento y delicado.

