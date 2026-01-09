¿Quién es Elsa Aguirre? La actriz de Televisa e ícono del cine que Claudia Sheinmbaum visitó en Morelos

Ciudad de México.- Claudia Sheinbaum hizo una visita especial a Elsa Aguirre durante su paso por Morelos por fuerte motivo, conoce quién es la actriz de Televisa

La actual presidenta de México, como parte de sus obligaciones del puesto se presentó en Morelos el pasado jueves 8 de enero, en donde visitó varias poblaciones. Pero, para sorpresa de muchos internautas, la líder política del país se tomó parte de su tiempo para desviarse e ir a conocer en persona a la actriz de 95 años, famosa por sus melodramas en Televisa y filmes como La estatua de carne.

Fue mediante su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, que Sheinbaum compartió una imagen que la muestra a ella sentada a un lado de Elsa, quién lleva una línea de oxígeno, y ambas sonríen hacía la cámara. Claudia junto a la imagen le agregó un comentario en el que la reconoce como un ejemplo a seguir: "En Morelos, conversamos con Elsa Aguirre, ícono del cine de oro mexicano; ejemplo de gran fortaleza.

¿Quién es Elsa Aguirre?

Elsa es una de las figuras más emblemáticas del cine de oro mexicano, es originaria de Chihuahua. Su incursión en el mundo del entretenimiento fue a los 14 años de edad, después de que ganó un concurso de belleza organizado por CLASA Films Mundiales, por lo que su carrera cuenta con más de 70 años de carrera, en el que incluyen más de 40 películas y melodramas, incluso fue considerada una de las más fuertes competidoras de María Félix, en belleza y talento.

En su repertorio cinematográfico se encuentras filmes como El sexo fuerte, El pasajero diez mil, Don Simón de Lira, Algo flota sobre el agua, Ojos de juventud, Una mujer decente, entre muchos otros más. En 2003 recibió el Ariel de Oro, el máximo reconocimiento del cine mexicano, por su trayectoria, y en 2023 fue homenajeada por la Cineteca Nacional y la Asociación Nacional de Actores (ANDA), recibiendo la medalla 'Una vida en los escenarios' por sus más de 75 años de carrera artística.

Fuente: Tribuna del Yaqui